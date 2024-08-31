2023'te Türkiye’de sabit ve mobil genişbant internet abone sayısı 93,3 milyona ulaştı. Elektronik haberleşme gelirleri %72 oranında arttı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılına ait elektronik haberleşme sektörü verilerini açıkladı. Son 22 yılda yapılan 275 milyar dolarlık yatırımın etkisiyle, Türkiye’de internet kullanım oranı son 4 yılda %15,7 artarak %87,1’e ulaştı. Bu oran, dünya ortalaması olan %67'nin oldukça üzerinde yer alıyor.

2023 yılı itibarıyla Türkiye’de sabit ve mobil genişbant internet abone sayısı geçen yıla göre %2,9 artış göstererek toplamda 93,3 milyona ulaştı. Bakan Uraloğlu, mobil şebeke abone sayısının 92,9 milyona, sabit şebeke abone sayısının ise 9,4 milyona ulaştığını belirtti. Bu artış, Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında sabit internet yaygınlığını en çok artıran ülke olmasına katkı sağladı.

Elektronik haberleşme geliri 224,6 milyar liraya ulaştı

Uraloğlu ayrıca elektronik haberleşme hizmetlerinden elde edilen gelirin bir önceki yıla göre %72 oranında arttığını vurguladı. 2023 yılında elektronik haberleşme sektörü gelirinin 224,6 milyar liraya ulaştığını belirten Uraloğlu, Türkiye’nin iletişim altyapısındaki gelişmelerin hızla devam ettiğini belirtti.

Türkiye, OECD ülkeleri arasında sabit internet yaygınlığını en çok artıran ülke olarak dikkat çekiyor. Mobil ve sabit genişbant abone sayılarındaki artışın devam etmesi, Türkiye’nin dijitalleşme sürecindeki ilerlemesinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.