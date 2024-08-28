Ticaret Bakanlığı ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu, dijital ortamdaki reklamlar ve tasarım ile ilgili iş birliği protokolüne imza attı.

Son yıllarda sosyal medya platformlarında, e-ticaret sitelerinde ve pazar sitelerinde satış yapan çok sayıda bireysel ya da kurumsal satıcı bulunuyor. Dijital reklam ve uygulamalar da gittikçe artıyor. Burada da zaman zaman aldatıcı reklamlar ya da aldatıcı ticari tasarımlar dikkat çekiyor.

Bu türden istenmeyen durumlara karşı Ticaret Bakanlığı ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu, bir iş birliği protokolü imzalayarak tüketici için riskleri azaltmak üzere harekete geçti.

İşte Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Dünyada hızla gelişen dijitalleşme, diğer tüm alanlarda olduğu gibi pazarlama, satış ve reklam alanında da değişime yol açmış, bu alanda kullanılan geleneksel yöntemler, yerini dijital reklam ve uygulamalara bırakmıştır.

Dijital ortamlarda tüketicilere yönelik olarak gerçekleştirilen kişisel veriye dayalı hedefli reklamcılık ve aldatıcı ticari tasarım (karanlık ticari tasarım) süreçlerinde, reklam ile hedeflenen kişi hakkında doğruluk ve tutarlılığın sağlanması ile ilgi ve alaka düzeyine göre reklam faaliyetleri yürütülebilmesi amacıyla büyük miktarda ve çeşitlilikte veri kullanılmakta, bu durum, bireyler özelinde karar alınmasını sağlayan ve onları belirlenebilir kılan kişisel veriler açısından birtakım riskler barındırmaktadır.

Reklam uygulamalarının kişisel veri mahremiyetini ihlal etmek suretiyle tüketicilerin satın alma davranışlarını etkilemesi, kişisel verilerin korunması hukuku ile tüketicinin korunması hukukunu kaçınılmaz şekilde kesiştirmiştir.

Hedefli reklamcılık ve aldatıcı ticari tasarım uygulamaları hakkında toplumun her kesiminde farkındalığın artırılması, dijital reklam ve uygulamalar ile kişisel verilerin kullanımına ilişkin ortak alanlarda uluslararası düzenlemelerin ve uygulamaların takip edilmesi ve mevcut ya da olası ihlallere karşı ortak politika üretilmesi amacıyla, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu arasında İş Birliği Protokolü imzalanmıştır.

Protokol ile, dijital reklam ve uygulamalar konusunda tüketici farkındalığının artırılması ve tüketicilerin kişisel verileri üzerindeki kontrolünün güçlendirilmesi hedeflenmiştir.