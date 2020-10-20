Türkiye'de internet kullanıcıları, gece boyunca internet erişim konusunda ciddi sıkıntılar yaşadılar. Türk Telekom, Turksat Kablonet ve Vodafone kullanıcıları, pek çok yerden internete erişemediler. Türk Telekom, bunun planlı bir bakım çalışması olduğunu açıkladı. Ancak vatandaşlar, bu çalışmadan habersiz olduklarını iddia ettiler.

Türkiye'nin en tartışmalı konularından olan internet erişimi, dün gece yine vatandaşların mağdur olmasına sebep oldu. Ülke genelindeki servis sağlayıcıları, bazı lokasyonlarda gece boyunca hizmet veremedi. Yapılan açıklamalarda, internet kesintilerinin temel nedeni olarak planlı bakım çalışmaları gösterildi. Ancak bu açıklama, tüketicileri pek de memnun etmedi.

Kullanıcılardan gelen bildirimlere göre Türk Telekom, Turknet, Türksat Kablonet ve Vodafone, gece 02:00 ila 06:00 saatleri arasında hizmet veremedi. Türk Telekom tarafından yapılan açıklamalarda ise bunun planlı bir kesinti olduğu, altyapı çalışmaları yapılacağı söylendi. Şirket, İstanbul, Kayseri, Antalya, Samsun, Trabzon, Adıyaman, Sivas ve Burdur'da bu kesintilerin meydana geldiğini duyurdu.

Türk Telekom'un diğer servis sağlayıcılardan bir adım önde olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü şirket, en azından resmi bir duyuru yayımladı. Diğer servis sağlayıcılarsa herhangi bir açıklama yapma gereksinimde bulunmadılar. Ancak hem Türk Telekom hem de diğer internet servis sağlayıcısı müşterileri, yaşanan kesintilerden habersiz oldukları için de bu duruma tepki gösterdiler.

Bazı internet kullanıcıları, yaşanan kesintinin plansız olduğunu ileri sürerken bazı kullanıcılar ise kesintinin saatlerce devam etmesine tepki gösterdiler. Ayrıca servis sağlayıcıların neden aynı anda bakım çalışmasına giriştiği de dikkat çeken başka bir konuydu. Yaşanan kesinti, siber saldırı ya da ülke genelinde internet çökmesi gibi sorunların yaşanmış olabileceğini düşündürdü.

Gece saatlerinde yaşanan kesinti, Downdetector'e de yansıdı. Yukarıdaki fotoğrafa dikkatlice baktığınızda, kesintilerin eş zamanlı yaşandığını açıkça görebilirsiniz. Ayrıca Downdetector benzeri bir yapı olan NetBlocks da Türkiye'de yaşanan internet kesintisini gözünden kaçırmadı. Platform tarafından yapılan açıklamalarda, kesintilerin nedeninin bilinmediği ifade edildi.

İnternet servis sağlayıcıları tarafından yapılan bakım çalışmasının, Ticaret Bakanlığı'nın ifadeleri ile uyuşmadığını da belirtmek gerekiyor. Çünkü bakanlık, birkaç ay önce yaptığı açıklamalarda bu tür bir planlı kesinti olacağı zaman, müşterinin 48 saat öncesinden haberdar edilmesi gerektiğini aktarmıştı.