Öğrencilere Ücretsiz İnternet Paketi Uygulaması Sürecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uzaktan eğitimin başlamasıyla tartışma konusu olan internet erişimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, öğrencilere ücretsiz internet paketleri verilmeye devam edeceğini söyledi.

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği gruplardan bir tanesi, hiç şüphesiz öğrenciler oldu. Aylardır okuldan uzakta olan öğrenciler, eğitimlerine uzaktan devam etmeye çalışıyorlar. Bu bağlamda ülkemizde de uzaktan eğitim süreci, çeşitli tartışmalarla birlikte başlamış durumda. Şimdiyse bu konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli bir açıklama geldi.

Türkiye, internet altyapısı konusunda istenen noktada değil. Üstelik ülkemizdeki internet abonelik fiyatları da son yıllarda cep yakmaya başladı. Hal böyle olunca da bazı öğrenciler, uzaktan eğitim kapsamında internete erişememekten dert yakınıyorlardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun son açıklamalarıysa öğrencilere destek verileceğini gösteriyor.

Öğrencilere ücretsiz internet paketi verilecek

Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda düzenlenen Akıllı Ulaşım Sistemleri'nin (AUS) lansman etkinliğinde konuştu. Yaptığı açıklamalarda öğrencilerin durumuna değinen bakan, "İhtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz." dedi. Ancak Karaismailoğlu, şu an için bu ücretsiz internet paketinin detaylarına değinmedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, salgının başlangıcından bugüne dek hem sabit internet (yüzde 51) hem de mobil veri kullanımının (yüzde 56) arttığını söyledi. Bu konuda çalışmalarını devam ettirdiklerini ifade eden Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'mize ve vatandaşlarımıza her zaman en iyiyi, en güzeli ve en yeniyi vermek için durmadan çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu'nun öğrencilere internet paketi verilmesi ile ilgili açıklaması şu şekilde:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak öğrencilerimizin uzaktan eğitim süreçlerine destek oluyoruz. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yapmış olduğumuz bu çalışmalar ile ihtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğimizin altını çizmek istiyorum.