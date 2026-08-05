Türkiye'deki İnternet Kullanım Verileri Belli Oldu: İşte Sonuçlar

TÜİK, Türkiye'deki internet kullanımına ilişkin araştırma sonuçlarını yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan 2026 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçları, Türkiye’deki internet kullanımını gözler önüne serdi. Raporda internet kullanım oranları, cinsiyete göre dağılımlar, sosyal medya kullanımı gibi birçok veri yer aldı.

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Sonuçlara göre 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı bir önceki yıla kıyasla artış gösterdi. 2025 yılında %90,9 seviyesinde olan bu oran, 2026 yılı itibarıyla %92,3 olarak kaydedildi. Cinsiyet bazında incelendiğinde ise internet kullanımının erkeklerde %94,8, kadınlarda ise %89,9 seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

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En çok WhatsApp kullanılıyor

Dijitalleşmenin getirdiği kolaylıklar sayesinde, son 12 ay içerisinde kamu hizmetlerinden yararlanmak veya resmi makamların internet siteleri ile uygulamalarını özel amaçlarla kullanmak isteyen bireylerin oranı %76,0 oldu. Bu e-devlet ve kamu hizmeti kullanım oranı erkek bireylerde %82,7 iken kadın bireylerde %69,4 olarak ölçüldü.

İnternet üzerinden alışveriş yapma alışkanlıkları 2026 yılında da ivme kazanmaya devam etti. Bireylerin özel kullanım amacıyla internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı 2025 yılındaki %55,7 seviyesinden %60,0'a yükseldi. Cinsiyet dağılımında erkeklerin e-ticaret kullanım oranı %63,4 olarak kaydedilirken, kadınlarda bu oran %56,6 olarak gerçekleşti.

Türkiye’de en çok tercih edilen sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları listesinde ise WhatsApp %90,0 ile birinci sırada yer aldı. WhatsApp'ı %77,6 kullanım oranı ile YouTube ve %71,1 ile Instagram takip etti. Erkeklerde kullanım oranları WhatsApp için %92,5, YouTube için %80,1 ve Instagram için %71,9 olurken; kadınlarda WhatsApp %87,6, YouTube %75,0 ve Instagram %70,2 olarak sıralandı.

Akıllı teknolojiler ve online eğitim

Araştırma sonuçları, internet üzerinden gerçekleştirilen öğrenme faaliyetlerinde de dikkat çekici bir artışa işaret ediyor. Son 3 ay içinde eğitim, mesleki veya özel amaçlar doğrultusunda internetten öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı, bir önceki yıla göre 5,2 puan artarak %22,9'a ulaştı. Nesnelerin İnterneti (IoT) ekosisteminde ise internete bağlı cihaz kullananların %62,0'ı internet bağlantılı TV, %18,6'sı robot süpürge, buzdolabı, fırın, kahve makinesi gibi ev aletleri, %16,7'si ise akıllı saat, bileklik, gözlük veya kulaklık gibi giyilebilir aksesuarları kullanıyor.

Tüketicilerin cep telefonu, tablet veya bilgisayar satın alırken göz önünde bulundurduğu en önemli kriter %89,3 ile fiyat oldu. Fiyatı sırasıyla %74,7 ile donanım özellikleri, %69,9 ile cihazın enerji verimliliği ve %69,5 ile marka, tasarım veya boyut kriterleri takip etti.