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Dizel, Mazot, Motorin: Aynı Yakıtın Neden 3 Farklı İsmi Var? İşte Sebebi

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Akaryakıt istasyonlarında kimi zaman "motorin", kimi zaman "dizel", kimi zaman da "mazot" kelimesi kullanılıyor. Peki neden böyle bir isim karmaşası var?

Dizel, Mazot, Motorin: Aynı Yakıtın Neden 3 Farklı İsmi Var? İşte Sebebi
Deniz Şen Deniz Şen /

Dizel otomobil kullanan birçok kişi, yakıt alırken bu üç farklı ifadeyle karşılaşıyor. Günlük konuşmalarda genellikle "mazot" denirken, istasyonlarda "motorin", otomobil dünyasında ise daha çok "dizel" kelimesi tercih ediliyor.

Aslında bu üç isimin de ortak noktası aynı yakıtı ifade etmesi. Ancak her birinin ortaya çıkış hikâyesi ve kullanım alanı birbirinden farklı.

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Dizel, Mazot, Motorin: Aynı Yakıtın Neden 3 Farklı İsmi Var? İşte Sebebi
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Resmi adı motorin.

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Türkiye'de akaryakıt istasyonlarında gördüğünüz yakıtın resmi adı motorindir. Akaryakıt şirketleri, teknik belgeler ve mevzuatta da genellikle bu ifade kullanılır. Yani pompada "motorin" yazması ile "dizel" yazması arasında yakıt açısından herhangi bir fark bulunmaz.

Peki dizel ismi nereden gelmiş?

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"Dizel" kelimesi, dizel motorun mucidi olan Alman mühendis Rudolf Diesel'in soyadından geliyor. Rudolf Diesel'in geliştirdiği motor sistemi zamanla dünya genelinde yaygınlaşınca, bu motorlarda kullanılan yakıt da "dizel yakıt" olarak anılmaya başladı. Bugün otomotiv sektöründe kullanılan en yaygın ifade de "dizel" olarak öne çıkıyor.

Bir de mazot var...

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"Mazot" kelimesi, Fransızca "mazout" sözcüğünden Türkçeye geçmiş bir ifade. Aslında mazout, petrolün damıtılması sırasında elde edilen ağır yakıt türlerini tanımlamak için kullanılan bir isimdi. Özellikle gemilerde, sanayi tesislerinde ve büyük kazanlarda kullanılan bu yakıt, dizel yakıttan daha yoğun ve farklı özelliklere sahipti. Türkiye'de ise zamanla "mazot" kelimesi zamanla halk arasında dizel yakıtın genel adı hâline geldi

Özetle dizel, motorin ve mazot farklı yakıtlar değil; aynı ürünün farklı isimleri. Aralarındaki fark, yakıtın kendisinden değil, kelimelerin tarihinden ve kullanım alışkanlıklarından kaynaklanıyor.

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