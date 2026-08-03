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250 Bin TL Civarında Alınabilecek En Sorunsuz Arabalar

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250 bin TL civarında otomobil arayanların en büyük önceliği, masraf çıkarmayan ve uzun yıllar güvenle kullanılabilecek bir araç bulmak oluyor. Biz de bu rehberde ikinci el piyasasında dayanıklılığıyla öne çıkan modelleri ve özelliklerini derledik.

250 Bin TL Civarında Alınabilecek En Sorunsuz Arabalar
Deniz Şen Deniz Şen /

İkinci el otomobil piyasasında 250 bin TL bütçeyle araç ararken karşınıza yüzlerce farklı ilan çıkabilir. Ancak önemli olan yalnızca uygun fiyatlı bir otomobil bulmak değil, satın aldıktan sonra sürekli masraf çıkarmayacak, güvenle kullanılabilecek bir modeli tercih etmektir.

Biz de bu içerikte ikinci el piyasasında sağlamlığıyla öne çıkan 6 otomobili yakından inceleyeceğiz.

İçerikten Görseller

250 Bin TL Civarında Alınabilecek En Sorunsuz Arabalar
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Toyota Corolla E100

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Toyota Corolla'nın E100 kasa kodlu nesli, yıllar geçmesine rağmen dayanıklılığıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Basit ve sağlam mekanik yapısı sayesinde düzenli bakımları yapılan bir E100, yüksek kilometrelerde bile güven veren bir sürüş sunabiliyor. Yedek parçalarının kolay bulunması, bakım maliyetlerinin makul seviyede olması ve kronik sorunlarının azlığı, bu modeli 250 bin TL civarında alınabilecek en mantıklı seçeneklerden biri hâline getiriyor.

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Hyundai Accent X3

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Hyundai Accent X3, yıllardır Türkiye yollarında kendini kanıtlamış modellerden biri. Basit motor yapısı sayesinde karmaşık elektronik sistemlere sahip olmadığı için arıza ihtimali birçok yeni modele göre daha düşük. Yedek parçaları kolay bulunuyor, fiyatları uygun ve hemen her sanayide bu aracı tanıyan bir usta bulmak mümkün.

Mitsubishi Lancer CS

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Lancer, rakiplerine göre ikinci elde daha az bulunmasına rağmen temiz bir örneği yakalandığında uzun yıllar kullanılabilecek bir otomobil. Dayanıklı motoru ve sağlam yürüyen aksamıyla yıllardır güvenilir otomobiller arasında gösteriliyor.

Honda Civic EK

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Honda Civic EK kasa, sağlam motor yapısı ve uzun ömürlü mekanik aksamıyla ikinci el piyasasının en güvenilir otomobillerinden biri. Düzenli bakımları yapılan D serisi motorlar yüksek kilometrelerde bile sorunsuz çalışmaya devam edebilirken, aracın mekanik yapısının basit olması bakım ve onarım süreçlerini de kolaylaştırıyor.

Renault Clio II

8

Clio II özellikle düşük yakıt tüketimi ve kolay bulunabilen yedek parçaları sayesinde yıllardır ikinci el piyasasının en çok tercih edilen hatchback modellerinden biri. Özellikle 1.4 ve 1.6 benzinli motor seçenekleri, düzenli bakımları yapıldığında uzun yıllar hizmet edebiliyor.

Fiat Palio

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1.2 ve 1.4 benzinli motor seçenekleri, düzenli bakımları yapıldığı sürece uzun yıllar sorunsuz kullanılabiliyor. Palio'nun en büyük artılarından biri, yaşına rağmen hâlâ geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olması. Bu sayede parça ve usta bulmak neredeyse hiçbir zaman sorun olmuyor.

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