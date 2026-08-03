Audi'nin yuvarlak havalandırma kanalları ilk bakışta yalnızca şık bir tasarım detayı gibi görünüyor. Ancak birkaç basit hareketle sunduğu kullanım kolaylığı, bu parçanın arkasındaki mühendisliği ortaya koyuyor.

Otomobillerde havalandırma kanalları genellikle hava yönünü değiştiren sıradan parçalar olarak görülüyor. Audi ise aynı parçayı hem estetik hem de fonksiyonel hale getirerek oldukça farklı bir yaklaşım benimsiyor.

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Özellikle A3, A4 ve benzeri modellerde kullanılan dairesel havalandırma tasarımı, sade görünümünün altında birçok kullanım detayını bir araya getiriyor. Peki nasıl mı?

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İlk bakışta sadece şık bir havalandırma gibi görünüyor.

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Orta panele entegre edilen bu yuvarlak yapı, gereksiz çizgilerden uzak durarak sade ve premium bir görünüm oluşturuyor. Tasarım yıllar geçse de modern görünmesini büyük ölçüde bu sadeliğe borçlu. Metal görünümlü dış halka ve türbin kanadını andıran iç yapı ise yalnızca estetik amaç taşımıyor; kullanım sırasında da kaliteli bir his bırakıyor. Tasarımın en dikkat çekici yönü ise sadeliği bozmadan birçok işlevi aynı parçaya sığdırması.

Ortadaki mekanizma hava akışını iki kademede değiştiriyor.

Havalandırmanın tam ortasında yer alan gri kontrol parçası yalnızca yön vermek için kullanılmıyor. Hafifçe öne çekildiğinde hava akışı daha dar ve odaklı hale gelirken, geri itildiğinde hava daha geniş bir alana yayılıyor. Böylece sürücü tek bir hareketle havayı doğrudan üzerine ya da kabine dengeli şekilde dağıtabiliyor.

Ayrıca havalandırma kanalı neredeyse her yöne serbestçe hareket edebiliyor. Yukarı, aşağı, sağa veya sola çevrilebilen yapı sayesinde hava akışını istediğiniz noktaya yönlendirmek oldukça kolay. Hareket mekanizmasının akıcı çalışması da premium hissi destekleyen detaylardan biri.

Açma ve kapama için ekstra düğme de yok.

Audi, havalandırmayı açıp kapatmak için ayrı bir düğme kullanmak yerine dış çerçeveyi değerlendirmiş. Izgaranın etrafındaki gri halka çevrildiğinde hava tamamen kesiliyor veya yeniden açılıyor. Bu sayede kokpitte fazladan düğme karmaşası da oluşmuyor.

Audi'nin bu tasarımını özel yapan nokta, tek bir parçayla birçok ihtiyacı karşılayabilmesi. Hava yönlendirme, hava akışını daraltma veya genişletme ve havayı tamamen kapatma gibi işlevlerin tamamı tek bir havalandırma kanalında toplanıyor. Alman üreticinin fikrinden doğan bu havalandırma kanalları, iyi bir otomobil tasarımının her zaman karmaşık çözümler gerektirmediğini de kanıtlıyor.

Kaynaklar: 1, 2