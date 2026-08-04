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Samsung Galaxy F70 Pro Tanıtıldı: 6000 mAh Batarya, 6 Yıl Güncelleme!

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Samsung, yeni orta segment bütçe dostu telefonu F70 Pro'yu tanıttı. Devasa batarya, uzun güncelleme ömrü gibi harika özellikleri var.

Samsung Galaxy F70 Pro Tanıtıldı: 6000 mAh Batarya, 6 Yıl Güncelleme!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, orta segmentteki bütçe dostu F serisinin yeni üyesi Galaxy F70 Pro modelini resmî olarak duyurdu. Telefon yüksek kapasiteli batarya, içerik üreticilerinin çok işine yarayacak özellikler, uzun güncelleme ömrü gibi detaylarıyla öne çıkmayı başarıyor.

Telefonun sol arka tarafında pil şekline sahip bir kamera adası bulunuyor. Önde ise delikli ekran tasarımı bulunuyor. Telefon; siyah ve yeşil renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

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İçerikten Görseller

Samsung Galaxy F70 Pro Tanıtıldı: 6000 mAh Batarya, 6 Yıl Güncelleme!
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Samsung Galaxy F70 Pro özellikleri

f70
Ekran 6,7 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED
İşlemci Snapdragon 6 Gen 3
RAM 6/8 GB
Depolama 128/256 GB
Arka kamera 50 MP + 5 MP + 2 MP
Ön kamera 12 MP
Batarya 6000 mAh (45W)
İşletim sistemi One UI 8.5 (Android 16)

Cihazın ön yüzünde, görsel deneyimi üst seviyeye taşımayı hedefleyen 6,7 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran yer alıyor. Full-HD+ çözünürlük sunan bu paneli, 120Hz tazeleme hızı destekliyor. Ekranın çizilmelere ve darbelere karşı korunması görevini ise Corning tarafının Gorilla Glass Victus+ cam teknolojisi üstleniyor.

Gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 6 Gen 3 işlemci platformundan alan Galaxy F70 Pro, bellek ve depolama tarafında güncel standartları koruyor. İşlemciye LPDDR5X RAM ve UFS 3.1 dahili depolama birimleri eşlik ediyor. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre 6GB RAM / 128GB depolama, 8GB RAM / 128GB depolama ve 8GB RAM / 256GB depolama olmak üzere üç farklı konfigürasyon arasından tercih yapabiliyor.

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Fotoğraf ve video tarafında iddialı bir kurulumla gelen Samsung Galaxy F70 Pro, arka tarafında üçlü bir kamera adasına ev sahipliği yapıyor. Ana kamera görevini, optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip 50 MP çözünürlüğündeki sensör üstleniyor. Ona 5 MP ultra geniş açılı ve 2 MP makro kamera eşlik ediyor. Önde ise 12 MP’lik selfie kamerası var.

Galaxy F70 Pro'nun en öne çıkan teknik özelliklerinden biri bataryası. Cihaz, 6.000 mAh kapasiteli devasa bir bataryadan besleniyor. Bu büyük pil, 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip. Kutudan Android 16 tabanlı One UI 8.5 işletim sistemiyle çıkan akıllı telefon, yazılım ömrü konusunda da kullanıcıları sevindirecek bir taahhüt sunuyor. Samsung, bu model için tam 6 yıl boyunca ana Android işletim sistemi güncellemeleri ve güvenlik güncellemeleri sağlayacağını garanti etmiş. Cihazın 250 dolar ila 345 dolar arası fiyatlara sahip olduğunu belirtelim.

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