Hem İşverene Hem İş Arayana Müjde: Türkiye'nin İş Kapısı Platformu Geliyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, vatandaşın iş bulma sürecini kolaylaştıracak bir platform kuruyor. 1 Ocak'ta erişime açılacağı söylenen Türkiye'nin İş Kapısı Platformu, ülke genelindeki tüm iş ilanlarını tek çatı altında toplamış olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Türkiye'nin İş Kapısı Platformu" isimli yeni bir proje için düğmeye bastı. Yapılacak çalışmalarla devreye alınacak çevrim içi platform, vatandaşın kolayca iş bulmasını sağlayacak. Buradan yola çıkarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Kariyer isimli platforma rakip olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Türkiye'nin İş Kapısı Platformu, işveren ile iş arayan vatandaşı bir araya getirecek bir platform olarak hizmet verecek. Edinilen bilgilere göre Türkiye'de açılan tüm iş ilanları, bu platformda listelenecek. Böylelikle hem vatandaşın iş bulması hem de işverenin aradığı niteliklere sahip personel bulması kolaylaşmış olacak.

1 Ocak'ta erişime açılacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye'nin İş Kapısı Platformu, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla erişime açılacak. Özel istihdam büroları ve rakip platformlardan görüş alınarak tasarlanan platform, tamamen ücretsiz olarak kullanılabilecek.

İş arayan işverenlerin özel istihdam bürolarına bildirilmesine ilişkin yasal düzenleme bulunuyor. Türkiye'nin İş Kapısı Platformu, bu düzenlemeye uymayan işverenlerin tespit ve cezalandırılması sürecini de iyileştirmiş olacak. Yükümlülüğü yerine getirmeyen işveren, 136.190 TL'den başlayan cezalarla karşı karşıya kalacak.