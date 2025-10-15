Türkiye'de Kaç Tane 5G Telefon Olduğu Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraoğlu, Türkiye'de kaç telefonda 5G desteği bulunduğunu açıkladı.

Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım olacak 5G ihalesi, 16 Ekim, yani yarın resmen gerçekleştirilecek. Nisan 2026'da ise resmen 5G’nin kullanıma açılmasını bekliyoruz. İhale için heyecanlı bekleyiş sürerken bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraoğlu’ndan açıklamalar geldi.

Uraloğlu, yaptığı açıklamada 5G teknolojisine geçiş süreciyle ilgili soruları yanıtladı. Bakan, 5G ihalesinde 2 milyar 125 milyon dolarlık bir başlangıcın olacağını belirtirken ülkemizdeki toplam 5G telefon sayısını da açıkladı.

Türkiye’de 22 milyon 5G’yle uyumlu telefon var

Uraloğlu’nun açıklamalarına göre şu anda Türkiye’de telefon kullanan 85 milyon civarında abone bulunuyor. 5G desteğine sahip telefon sayısı ise 22 milyon olarak açıklandı. Yani toplam telefonların 4’te 1’i kadarında 5G desteği bulunuyor. Herkesin kullanması için 63 milyon kadar daha 5G telefon satılması gerekiyor.

Bunlar dışında Bakan Uraloğlu, yeni dönemle birlikte 2G’ye sahip olanların hem telefonunu hem de SIM kartını değiştireceğini belirtti. 2029 yılında biten 2G ve 3G sözleşmelerini 5G ihalesiyle birlikte otomatik olarak uzatacaklarını da ekledi.