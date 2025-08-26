BTK, 2025'in ilk çeyreğine dair IMEI kaydı verilerini paylaştı. Veriler, ülkemizde kaç telefon satıldığını ve en çok hangi markaların tercih edildiğini gözler önüne serdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok fazla telefon satışı gerçekleşiyor. Şimdi ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2025 yılının ilk çeyreğine Mobil Cihaz Kayıt Sistemi verilerini paylaştı. IMEI kayıtlarına göre oluşturulan bu liste, yılın ilk üç ayında ülkemizde kaç adet telefon satışı gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

BTK tarafından paylaşılan verilere göre 2025 yılının ilk üç ayında Türkiye genelinde toplamda 2,78 milyon adet cihazın kaydı gerçekleştirdi. Bu sayı, telefon pazarında ciddi bir düşüş yaşandığını gösteriyor. Öyle ki 2024’ün aynı dönemindeki kayıt sayısı 3,16 milyondu. Yani %12’lik bir azalma yaşanmış ve son yılların en kötü açılışı yapılmış. Ancak genel mobil cihaz satışlarında çok değişiklik yok. Tablet, modem, akıllı saat gibi ürünlerin satışında artış olması bunu etkilemiş.

Türkiye’de en çok satan akıllı telefon markaları da açıklandı

Apple – 912 bin Samsung – 829 bin Redmi – 452 bin

Veriler, ülkemizde en çok satan markaları da içeriyor. Buna göre Apple, 912 bin adetlik satış ile zirvede. Apple’ın başarılı bir çeyrek geçirdiğini söyleyebiliriz çünkü BTK verilerine göre satışlarını artıran tek marka Apple olmuş. Şirketin satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre %14,26’lık yükselme var. Ayrıca liderliği Samsung’dan aldığını da görebiliyoruz.

Öte yandan 2’inci sırada Samsung bulunuyor. Samsung, yılın ilk çeyreğinde 829 bin adet satış yapabilmiş ve geçen yıla kıyasla %16,68’lik sert bir düşüş yaşamış. Geçen yıl bu dönemde neredeyse bir milyon adet satış yapmışlardı. Üçüncü sırada ise uygun fiyatlı telefonlarıyla bildiğimiz Xiaomi bünyesindeki Redmi’yi görüyoruz. Redmi, geçen yıla göre %14,87’lik bir düşüşle 452 bin telefon satabilmiş. Pazarın %73,5’ini Apple, Samsung ve Redmi’nin oluşturduğunu da ekleyelim.