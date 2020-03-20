ATM'deki Kağıt Paraları Dezenfekte Eden Modül Geliştirildi

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir şirket, kağıt paraları ATM içerisinde dezenfekte eden bir modül geliştirdi. Anlık olarak temizleme işlemi yapan bu modülün sadece 15 dakika içerisinde Türkiye'deki tüm ATM'leri temiz ve çevreci bir hale getireceği ifade ediliyor.

2020 yılında tüm dünyadaki yaşamı olumsuz olarak etkileyen koronavirüs salgını, şu sıralar ülkemizin de başına bela olmuş durumda. 4 vatandaşımızı kaybettiğimiz COVID-19 salgını, bugüne kadar 359 vatandaşımızı etkiledi. Yetkililer, sayının artmasından ve salgının çapının daha da genişlemesinden endişe duyuyorlar.

Koronavirüs, neredeyse bütün ülkelerde görüldü ve yetkililer, virüsün yayılmasını önlemek adına çeşitli tedbirler aldılar. Alınan tedbirlerden bir tanesi de kağıt ve madeni paraların dezenfekte edilmesiydi. Şimdiyse ülkemizde bu konuyla ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. İTÜ ARI Teknokent bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir şirket, kağıt paraları ATM içerisinde dezenfekte eden bir modül geliştirdi.

Kiti geliştiren şirketin kurucu ortaklarından Furkan Eruçan, geliştirdikleri modülü bir bankaya pazarladıklarını, pilot uygulamanın tamamlanması ile birlikte de pek çok banka ile anlaşarak bu modülü 2023 yılına kadar pek çok yere ulaştırmayı hedeflediklerini açıkladı. Geliştirdikleri modülün fazlasıyla hızlı çalıştığını ifade eden Eruçan, Türkiye genelindeki tüm ATM'lerin sadece 15 dakikada temiz ve çevreci bir hale gelebileceklerini ifade etti.

Eruçan tarafından yapılan açıklamalarda, bugüne kadar dünya üzerinde paraların dezenfekte edilmesinin hiçbir zaman gündeme getirilmediğine değinildi. Yapılan bir araştırmanın Avrupa'daki her paranın üzerinde ortalama 500 farklı türde 26 binden fazla bakterinin bulunduğunu gösterdiğini dile getiren Eruçan, devletlerin zaman zaman banknot yakarak yeniden para bastığını ancak artık böyle bir şeye ihtiyaç kalmadığını söyledi.

Eruçan, geliştirdikleri modülün ATM'lerdeki parayı yüzde 99 oranında dezenfekte edebileceğini söylüyor. Sistemin hem anlık hem de temassız bir şekilde çalıştığını dile getiren Eruçan, böylelikle koronavirüs de dahil olmak üzere virüs ve bakterilerin paralardan temizleneceğini, bu sayede de toplum sağlığını tehdit eden her türlü hastalığın ve salgınların en azından paralar üzerinden yayılamayacağını ifade etti.

Eruçan'ın açıklamalarına göre Money Shower olarak isimlendirilen bu dezenfekte işlemi, verimli ve güçlü bir UVC ışık teknolojisi sayesinde gerçekleştiriliyor. İlk hedeflerinin Türkiye'deki ATM'ler olduğunu dile getiren Eruçan, kendilerini Türkiye'de ispatladıktan sonra da İTÜ ARI Teknokent'in Innogate Programı kapsamında yurtdışına açılacaklarını ifade ediyor.