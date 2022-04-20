Türkiye'deki Kinder Çikolatalarda 'Virüs' Var mı?

Dünyanın en büyük çikolata üreticilerinden Ferrero'nun Kinder ürünlerinde tespit edilen Salmonella virüsü Avrupa'yı ayağa kaldırdı. Bakanlık dün konu ile ilgili açıklama yaparken, bugün Ferrero Türkiye'den de bir duyuru yapıldı.

Dünyanın en büyük çikolata ve şekerleme üreticilerinden Ferrero'nun onlarca ülkede satışa sunduğu ve ülkemizde de hemen hemen her markette yer alan Kinder ürünlerinde ortaya çıkan Salmonella virüsü ile ilgili peşisıra açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Avrupa'da onlarca çocukta ortaya çıkan virüs ile ilgili T.C Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dün aldığı karar doğrultusunda ikinci bir talimata kadar Kinder markalı ürünlerin ithalatında yüzde 100 Salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirilmişti. Konu ile ilgili üretici Ferrero Türkiye'den ilk açıklama geldi.

Ferrero Türkiye tarafından yapılan açıklama

"Kinder ürünleri ile ilgili T.C Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 19.04.2022 tarihli açıklamasına istinaden kısa bir bilgilendirme yapmak isteriz.

Aşağıdaki açıklamada Bakanlık tarafından da belirtildiği üzere, piyasada bulunan Kinder ürünleri ile ilgili gerekli tüm resmi kontroller yapılmış olup, ürünlerimizin güvenli olduğu teyit edilmiştir.

Sürecin başlangıcından beri Ferrero Türkiye olarak Bakanlık ile işbirliği içerisinde hareket etmekteyiz. Bakanlığın 19.04.2022 tarihli açıklaması ve bu kamuoyu duyurumuz ile yanlış anlaşılmaları düzeltmiş olmayı ümit ediyoruz.

İthalat prosedürünün bir parçası olarak, mikrobiyolojik analiz sıklığının arttırılması, Bakanlığın görev ve sorumlulukları çerçevesinde yapılan mutad bir uygulamadır.

Ferrero Türkiye Çikolata olarak tarafımızca ithal edilen ve piyasaya sunulan tüm Kinder ürünlerinin güvenli olduğunu bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Daha öncesinde neler yaşandığını ve bakanlığın açıklama metnini görmek için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz...