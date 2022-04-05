Kinder Çikolatalar Raflardan Toplatılıyor! Tehlikede miyiz?

Avrupa'da birçok ülke, Kinder çikolataların üreticisi olan Ferrero ile anlaşarak bakteri salgını ile bağlantı şüphesi ortaya çıkan Kinder çikolataları geri toplama kararı aldı. Peki ülkemizdeki Kinder çikolatalar risk teşkil ediyor mu?

Avrupa ve Türkiye’de satılan ve içinde sürpriz oyuncaklar barındıran yumurta şeklindeki Kinder çikolatalar, son günlerde Avrupa’da son derece kritik bir incelemeye tabi tutuldu. Kinder tarafından üretilen ‘Kinder Surprise’ çikolatalarından çıktığından şüphelenilen ‘Salmonella’ bakterisi nedeniyle gerçekleşen 125 zehirlenme vakasının incelendiği açıklandı.

Söz konusu inceleme sonlanana kadar Avrupa’da pek çok ülkede Kinder çikolataların toplatılmasına karar verildi. Gıda güvenliği yetkilileri, zehirlenme vakalarının Belçika’daki çikolata üreticisi Ferrero’nun bir fabrikasına işaret ettiğini açıkladı. Vakaların şu ana kadar Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, İrlanda ve İsveç’te görüldüğü belirtildi.

İngiltere, Ferrero'yu doğrudan sorumlu tuttu

İngiltere Gıda Standartları Kurumu ise salmonella salgını ile Ferrero arasında doğrudan bağlantı kurdu. Şirketten bazı Kinder Surprise ürünlerini geri çağırmasını talep etti. Ferrero da söz konusu ürünleri geri çekeceğini duyurdu.

Bahsi geçen salmonella salgını, ishal, ateşlenme, karın ağrısı, kusma, baş dönmesi ve çeşitli semptomlara neden oluyor ve 6 saat ile 6 gün arasında ortaya çıkıyor. Ölüme neden olabilecek derecede ciddi olan salgında enfeksiyona yakalananların tedavisiyse 2 ile 4 hafta arasında değişiyor.

Ülkemizdeki çocuklar tehlike altında mı?

Ferrero, ülkemizde de Nutella ve Kinder Surprise gibi ürünlerini satışa sunuyor. Fakat bu ürünler, Avrupa’daki şüphelerin merkezinde yer alan Belçika’daki fabrikalarda değil, Manisa’da bulunan fabrikada üretilerek dağıtılıyor. Manisa’daki fabrika aynı zamanda 100 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Söz konusu fabrikada böyle bir şüphenin bulunup bulunmadığıysa henüz bilinmiyor.