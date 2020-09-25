Türkiye’nin Koronavirüs Aşısı ile İlgili Anket Sonucu

Koronavirüs salgınına karşı Türkiye’de de pek çok üniversite ve laboratuvarda aşı çalışmaları devam ediyor. Peki diğer ülkelerin geliştirdikleri aşılar yerine Türkiye’de bir aşı geliştirilse ve Faz 3 aşamasında insanlar üzerinde test edilse kaç kişi gönüllü olmak ister?

Dünya çapında 150’den fazla koronavirüs aşısı üzerinde çalışılıyor. Ancak bu aşıların yaygın şekilde kullanılmadan önce tüm test aşamalarından sorunsuz geçmesi gerekiyor. Son aşama olan Faz 3’e ulaşabilmiş çok az sayıda aşı var. The New York Times’a göre tarih boyunca geliştirilen aşıların %37’si Faz 1, kalanların %69’u Faz 2, yine kalanların %42’si Faz 3 aşamasında başarısız oldu. Tüm aşamalardan geçenlerin %15’i ise farklı nedenlerle resmi onayı alamadı.

Covid-19’a karşı Türkiye’de de pek çok üniversite ve laboratuvarda çalışmalar devam ediyor. Ancak ülkemizde şu ana kadar Faz 3 aşamasına geçen bir aşı bulunmuyor. Bunun için daha çok bilim insanına ihtiyaç duyuluyor. Sağlık Bakanlığı da bu ihtiyacı karşılamak adına; yeni mezun olmuş biyolog, laboratuvar teknisyeni, eczacı, kimyager, veteriner hekim, tıbbi farmakolog ve hekimlere çağrı yaptı.

Peki tüm gerekli şartlar sağlanıp Türkiye’de geliştirilen bir aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlasa, yani Faz 3 aşamasına gelinse kaç kişi denek olarak gönüllü olur? İşte bu konuda resmi Telegram kanalımızda bir anket düzenledik.

“Türkiye’nin geliştirdiği koronavirüs aşısı için gönüllü olmak ister miydiniz?” sorusuna 5286 kişi yanı verdi. Sonuçlar söyle:

%28: Evet,

Evet, %54: Hayır,

Hayır, %18: Kararsızım.

Telegram kanalımızdan düzenlediğimiz bu anketin bilimsel ya da istatistiki açısından bir karşılığı yok. Ancak yanıtlara göre vatandaşların %54’ü, Türkiye’de geliştirilecek bir aşı için gönüllü olmak istemiyor. Katılımcıların sadece %28’i doğrudan gönüllü olmak isteyeceğini belirtiyor.

Almanya’da geliştirilen ve Türkiye’de Faz 3 aşaması için insanlar üzerindeki test çalışmaları başlayan aşı için de Telegram kanalımızdan bir anket düzenlemiştik. Almanya aşısı için 5444 kişinin katıldığı ankette gönüllü olmak istemeyenlerin oranı %60, isteyenlerin oranı ise %24 olmuştu.

Her iki anketi karşılaştıracak olursak bazı kayda değer sonuçlara da ulaşıyoruz. Almanya’da geliştirilen aşı çin %60 olan hayır oyunun, Türkiye’de geliştirilmesi muhtemel bir aşı için 6 puan gerilediğini görüyoruz. Diğer taraftan Almanya’dan gelen aşı için %24 olan evet oyu, Türkiye’de geliştirilecek olası bir aşının testleri için %28’e çıkmış durumda. Almanya’nın aşısı için kararsız olanların oranı %16 iken Türkiye’nin olası aşısı için %18.

Sonuç olarak Türkiye’de geliştirilmesi hedeflenen aşı için vatandaşlar az da olsa daha olumlu bir yaklaşım içerisindeler. Ancak yine de her kişiden birinin, aşı nereden gelirse gelsin gönüllü olmak istemediği aşikar. Sonuçlar hakkındaki yorumlarınızı aşağıdan iletebilir, resmi Telegram kanalımıza katılarak gündem hakkındaki görüşlerinizi bizlerle ve diğer Webtekno takipçileri ile paylaşabilirsiniz.