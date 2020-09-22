Sağlık Bakanlığı, Aşı Çalışmaları İçin Personel Arıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kriterlere uygun çalışmaya istekli yeni mezun kişiler, koronavirüs aşı çalışmalarına dahil edilecek. Ancak çalışmalara dahil olacak adaylar, öncelikle bir aylık bir eğitimden geçecekler.

2020 yılının ilk günlerinden bu yana dünyayı etkisi altına alan ve an itibarıyla 1 milyona yakın insanın ölümüne neden olan SARS-COV-2 virüsüne karşı aşı çalışmaları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sürüyor ve Sağlık Bakanlığı, çalışmalarını genişletmek için yerli koronavirüs aşısı çalışmalarına katılacak personel arıyor.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre Sağlık Bakanlığı; kurulacak tesislerde koronavirüs aşısının geliştirme, araştırma ve üretiminin her aşamasında görev alacak biyolog, laboratuvar teknisyeni, eczacı, kimyager, veteriner hekim, tıbbi farmakolog ve hekimler arıyor.

Bakanlık; yeni mezun, çalışmaya istekli ve laboratuvar analizlerine hakim kişilerden söz konusu çalışmalara katılmak için aday olmalarını isterken; en az iki yıl kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmış kişilerin başvurabileceği görevler için gizlilik taahhütnamesi imzalatılacağı, ayrıca tüm adaylara da COVID-19 taahhütnamesi imzalatılacağı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili paylaştığı açıklama

"Türkiye’de kurulacak tesislerde aşı geliştirme, araştırma ve üretim basamaklarının her aşamasında görev yapabilecek personel yetiştirilmesi amacıyla belirlenen şartları taşıyan kişilere teorik ve uygulamalı eğitim verilecektir.

Bu kapsamda biyolog, laboratuvar teknisyeni, eczacı, kimyager, veteriner hekim, tıbbi farmakolog ve hekim olup, hayvan deneylerine hakim, hücre kültürü testlerine hakim, fermantasyon ve saflaştırma konularına haiz, çalışma konusunda istekli, yetiştirilmek üzere, yeni mezun, laboratuvar analizlerine hakim kişiler, özgeçmiş formunu doldurarak 15 Ekim tarihi mesai bitimine kadar [email protected] adresine müracaat edebilirler. Eğitim süresi bir ay olacaktır."