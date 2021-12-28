Türkiye e-Futbol Milli Takımı İçin Seçmeler Başladı

eNations Cup isimli FIFA turnuvası için milli takım seçmeleri başladı. Bileğine güvenen herkesin katılabileceği seçmelerde en iyi sonuca ulaşan iki kişi, Türkiye'nin FIFA 22 milli takım oyuncusu olmaya hak kazanacak.

Video oyun dünyasının büyümesi ile e-spora gösterilen ilgi de ciddi anlamda yükseldi. Bugün pek çok oyuncu, video oyunlarına olan tutkusunu profesyonel kariyer haline getirmek için yoğun çaba sarfediyor. Şimdi sizlere, milli bir e-sporcu olmanızı sağlayacak önemli bir gelişmeden bahsedeceğiz.

FIFA, 2021-2022 sezonu için "eNations Cup" isimli bir turnuva düzenleyecek. Uluslararası çapta gerçekleştirilecek bu turnuvaya dünyanın her yerinden milli e-sporcular katılacak. İşte bu konuda Türkiye'de de büyük bir adım atıldı. FIFA oyununda Türkiye'yi temsil edecek oyuncunun seçim süreci resmen başlamış durumda. Üstelik dileyen herkes, Türkiye milli takım formasını sanal ortamda temsil edebilmek için başvuru yapabiliyor.

Milli oyuncu seçimleri, TFF liderliğinde yapılacak

eNations Cup turnuvası için harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli takım için sponsorluk ihaleleri de açtı. Turkcell, bu sürecin sonunda Türkiye'nin milli e-futbol takımı için isim sponsoru oldu. Böylelikle Türkiye'nin FIFA turnuvasındaki resmi ismi, "Turkcell eMilli Takım" olarak kayıtlara geçti.

Turkcell eMilli Takım seçmelerine nasıl katılırım?

Eğer siz de bileğinize güveniyor ve Türkiye'yi FIFA oyununda başarıyla temsil edeceğinizi düşünüyorsanız, yapmanız gereken şeyler çok basit. Öyle ki Buradaki bağlantı üzerinden ulaşabileceğiniz kayıt sayfasını kullanarak, Turkcell eMilli Takım seçmelerine dahil olabilirsiniz. Seçmelerin çeyrek final aşamasına kadar tek karşılaşma, çeyrek final itibarıyla çoklu karşılaşmalar usulünde yapılacağını belirtelim.