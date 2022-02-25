Mobil Oyunlar, Türkiye'de Son 1 Yılda 'Para Bastı'

AppFlyers tarafından paylaşılan 2022 Yılı Oyun Uygulaması Pazarlamasının Durum Raporu, Türkiye'deki mobil oyun sektörüne de ışık tuttu. Rapor, yalnızca uygulama içi reklamlardan elde edilen gelirde devasa artışları gözler önüne serdi.

Tüm dünyada büyük hızla gelişmeye devam eden mobil oyun sektörü, milyar dolarlık gelirlerin elde edildiği bir sektöre dönüştü. Her yaştan insana hitap eden sektöre dair güncel bir rapor, geçtiğimiz gün AppsFlyer tarafından yayımlandı. Rapor, Türkiye’deki mobil oyun sektörüne dair de önemli bir ışık tuttu.

2022 Yılı Oyun Uygulaması Pazarlamasının Durum Raporu’na göre Türkiye’deki mobil oyun sektöründe en fazla yükseliş yakalayan kategorilerden birisi, hypercasual (hiperbasit) oyunlar oldu. Bu oyunların toplam yüklemeleri, bir önceki yıla kıyasla %90’lık artış gösterdi. Android özelindeyse bu oran %137 idi.

Hardcore kategorisinde de artış yaşandı:

Hypercasual oyunları gibi popülerliğini önemli ölçüde artıran bir diğer kategori de hardcore (zorlayıcı) oyun kategorisiydi. Hardcore oyunların toplam yüklemeleri Android’de %32’lik artış görürken bu oran, iOS’ta %30 olarak paylaşıldı. Kategorilerin başarısının yanı sıra rapor, elbette Türkiye’de elde edilen gelirin bir kısmına da yer verdi.

Uygulama içi reklam gelirinde büyük artış görüldü:

Raporda paylaşılan detaylara göre Android platformunda 2021 yılı boyunca uygulama içi reklam gelirinde en büyük artış yaşandı. Hypercasual oyunlar, %618’lik artışla bu konuda başı çekerken bu kategoriyi casual (%292), hardcore (%200) ve midcore (%104) kategorileri izledi.

Dünya geneline bakıldığında iOS’a gelen yeni özelliğin etkisi görüldü:

Android’de toplam oyun yükleme sayısı %22 oranında arttı.

2021 yılı boyunca oyunların kullanıcı edinme çabaları için 14,5 milyar dolar harcama yapıldı.

harcama yapıldı. Uygulama içi satın alma geliri Android’de %10’luk bir artış yaşadı. iOS’ta ise bu sayı %35 geriledi.

iOS’ta neden gerileme yaşandı?

iOS’ta yaşanan gerileme, Apple’ın uygulamaya koyduğu Uygulama Takibi Şeffaflığı’ndan (ATT) kaynaklıydı. Kullanıcıların gizliliği için devreye giren ATT’nin ardından yalnızca uygulama içi satın alma geliri değil, organik olmayan yüklemelerde de nisan-eylül ayları arasında düşüş görüldü. Ayrıca iOS’ta toplam oyun yükleme sayısı %6 oranında geriledi.