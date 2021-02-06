Son Yıllarda Yaşanan Mobil Oyun Patlamasının 7 Önemli Sebebi

Tüm dünyada artan mobil oyun çılgınlığının kökeni ne? Mobil oyunlar neden bir anda her yeri ele geçirmeye başladı? Bir oyuncunun gözünden tüm detayları anlatıyoruz.

Mobil oyunların popülerliğinin artması, devasa oyun firmalarının bu pazara girişini hızlandırdı. Ülkemizde faaliyet gösteren birçok oyun firması mobil pazara el atmaya karar verdi.

Yine son dönemde en çok gördüğümüz işlerden biri “devasa” oyunların mobil versiyonlarının mobil ortama hızla girişi. En basit örneklerini; PubG Mobile, Wild Rift ve Fortnite üzerinden verebiliriz. Gelin hep beraber bu yükselişin nedenlerini inceleyelim.

Mobil oyunların bu kadar öne çıkmasındaki 7 temel neden:

Erişilebilirlik

Mobilite

Güçlü telefonlar

Oyun fiyatlarındaki artış

Konsol & PC piyasasındaki fiyat artışı

Multi-fonksiyonel cihaz arayışı

Oyun firmalarının kâr odaklı ekosistemi

Erişilebilirlik

Dünyada hemen herkesin cebinde bulunan akıllı telefonlar sayesinde firmalar son kullanıcılara erişebilme konusunda oldukça rahatladılar. Özellikle mobil reklamlar ve gelişen sosyal platformlar sayesinde artık hemen herkes potansiyel oyuncu sayılmaya başlandı.

Günümüzde Non-Gamer olarak adlandırılan ciddi bir kitlenin olmasıyla beraber bu kitlenin de akıllı telefonlar üzerinden Hyper Casual oyunlara olan merakı oyun stüdyolarının gözünü mobil piyasaya çevirmesine neden oldu. Dünyada aktif 4,5 milyar akıllı telefon olduğunu göz önüne alacak olursanız pazarın büyüklüğünü az çok ölçümleyebilirsiniz.

Mobilite

Oyuncuların en büyük sorunlarından bir tanesi “mobilite”. Herhangi bir yere gitmek istediğiniz ya da ev alanı dışında oyun oynamak istediğiniz zaman yanınızda “PC” taşımak gerçekten ölüm gibi oluyor. Dışarıda notebook ile oyun oynamaksa hem mobil internet kotası için tam bir kaos hem de stabilizasyon neredeyse sıfıra iniyor.

Oyuncuların son yıllarda “dış mekanda” en çok kullandıkları cihazlar akıllı telefonlar. Özellikle gelişmiş özelliklere sahip cihazlar dış mekanda oyun oynamak için oldukça ideal imkanlar sunabiliyor. Hearthstone ile başlayan furyanın günümüzde League of Legends’a kadar uzanması sayesinde artık oyuncular dış mekanda diledikleri gibi mobilite sağlıyabiliyorlar. Notebook için yanınızda jeneratör taşıyamazsınız ancak powerbank ile telefonunuzu şarj edebilirsiniz.

Güçlü telefonlar

Günümüz teknolojisinde artık neredeyse bir notebook kadar gelişmiş grafik performansı verebilen “gaming telefonlar” üretilebiliyor. Snapdragon 888 gibi işlemciler sayesinde bazen PC’de alamadığımız performansı telefonumuzda alabiliyoruz.

İşlemci ve grafik kartı performansı yüksek cihazlar eSpor’u da mobil oyun dünyasına taşıdılar. Şöyle düşünebilirsiniz iyi bir mobil cihazla istediğiniz arkadaş grubunda yan yana MMOFPS oynayabilirsiniz. FPS drop sorunu yok, 4,5G sayesinde bağlantı hızınız yüksek aynı zamanda sıkıldığınız anda sosyalleşebilirsiniz.

Oyun fiyatları

Günümüz oyunlarının fiyatları, konsol ve PC ortamında oldukça pahalı. ABD ve Avrupa tarafında bile artan fiyatlar eleştirilirken, mobil oyunlarda ister ücretsiz isterseniz daha uygun fiyatlara birçok oyuna erişebiliyorsunuz.

Belki Witcher 3 hiç bir zaman mobil cihazlara çıkmayacak ancak GWENT oynayabilir olacaksınız. Diablo 4’ün mobil ortama çıkacağını hepimiz biliyoruz. Sizce Diablo 4 PC ortamındaki 3 kadar pahalı olacak mı? Mobil oyuncuların sayısı arttıkça PC ve konsol ortamına gelen hemen her oyun artık mobil ortamda da çıkmaya başlayacak. Bu da oyun fiyatlarını düşüren etkenlerden biri olacak.

Konsol & PC piyasası

Bir önceki madde de aslında bahsetmiştik ancak biraz daha detay verelim. Bugün bir oyuncunun almak istediği ortalama bir gaming bilgisayarın piyasa değeri 9000 TL civarlarında. Yine yeni nesil bir konsol fiyatı ortalama da 8750 TL’de (TV’siz) seyrediyor.

128 GB HDD’li iPhone 11’i 7.900 TL civarına piyasada bulabilirsiniz. PC ya da konsola bu masrafı yaptığınız yetmediği gibi üzerine oyun almak için ciddi paralar harcamanız gerekli. Baktığınız zaman mobil oyunlar hem daha ucuz hem daha sosyal ortam sunabiliyor. Bundan dolayı özellikle Covid-19 pandemisiyle beraber dünya çapındaki ekonomik buhrandan dolayı oyuncular mobil oyunlara yönelmeye başladılar.

Multi-fonksiyonel cihaz arayışı

Akıllı telefonlar hayatımıza girdiğinden beri birçok işlevi yerine getiren cihazlar ceplerimize giriş yaptı. Akıllı telefon piyasasından ilk etkilenen MP3 ve MP4 playerlar olmuştu. Bu süreç içerisinde SLR ve video kamera satışları devam ederken, yeni nesil akıllı telefonların piyasaya girişi SLR/video kamera satışlarını vurdu.

Düşündüğünüzde teknolojinin gelişmesiyle birçok elektronik cihaz tek bir cihazda toplanmış oldu. Kamera - MP3/4 - Telefon tek bir alet olmasının yanında daha güçlü işlemciler ve grafik işlemciler sayesinde artık oyun konsolları ve gaming PC'ler de tek bir cihazın içine girebilir hale geldi. Neden tek bir cihaza daha az para harcamak varken birçok cihaza servet dökelim ki?

Oyun firmaları ekosistemi

Aslına bakarsanız günümüzde pazarlama ve ürün geliştirme sistemi tamamen kullanıcı odaklı devam ediyor. Oyun firmaları için “elite oyun” tasarlamak yerine in-market ürün satabilecekleri ve hızlı kazanacakları oyunlar tasarlamak daha kolay.

Bugün oyun firmalarına baktığınızda sürdürülebilirlik ön plana çıkmaya çalışıyor. League of Legends gibi bir oyun yapabilirsiniz, baktığınızda oyun türünüz MOBA ve PC ortamında olabilir ancak PubG Mobile gibi bir anda bilgisayar ortamından mobile zıplayan bir oyunun başarısını görmezden gelirseniz Mobile Legends gibi bir rakiple karşılaşmanız önlenemez.

Bugün Fortnite, COD, PubG Mobile, Mobile Legends gibi oyunlar insanlara telefonda “oyun oynamayı öğretti” diyebiliriz. Akıllı telefonlar için gamepad satışlarının artmasında da, insanların artık mobil oyun oynamasında da en büyük sebep sürdürülebilirlik yarışında öne çıkan oyun firmaları. Sizlerinde bu konudaki görüşlerinizi bekliyoruz. Eksik olan ya da hatalı olduğunu düşündüğünüz bölümleri yorumlarda bildirebilirsiniz.