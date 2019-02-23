Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait Deepsea Metro-1 bakım ve onarıma alınacak.

Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında, arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması için 262,5 milyon dolara satın alınan Deepsea Metro-1, Yalova’ya geldi. İkinci açık deniz arama platformu olan sondaj gemisi TPAO tarafından satın alınmıştı.

51.283 groston (gros: darası düşülmemiş ağırlık) ağırlığında ve 229 metre uzunluğundaki gemi, İspanya’nın Algeciras Limanı’ndan yenileme ve sondaj faaliyetlerine hazırlık için çıkmıştı. Gemi, bugün sabah saatlerinde Yalova açıklarına ulaştı.

Türkiye’nin ikinci açık deniz arama platformu olan Deepsea Metro-1, Altınova Tersaneler Bölgesi’nde bakım ve onarıma alınacak. Sondaj gemisi Akdeniz’de 10 bin fit (3048 metre) derinliğe kadar sondaj yapabilme kapasitesine sahip.