Türkiye'nin İlk Dijital Çocuk Kanalı Pepee TV Yayında

Ülkemizin bilindik çizgi film karakterlerinden olan Pepee'nin ismini taşıyan ilk dijital çocuk kanalı Pepee TV yayın hayatına başladı.

İlk bölümü 2008 yılında yayınlanan ve çocuklar tarafından sevilerek izlenen çizgi film Pepee, şimdi de dijital kanal olarak yayın hayatına devam ediyor. Günümüze kadar TRT Çocuk kanalında bölümleri yayınlanan çizgi film Pepee'nin Türkiye'de bir ilk olma özelliğine de sahip olan dijital televizyon kanalı açıldı. Pepee TV'nin Android ve iOS işletim sistemleri için uygulamaları da bulunuyor.

2009 yılında kurulan ve Düşyeri ismi verilen sosyal girişim projesiyle birlikte çalışmalarına başlanan Pepee TV'nin yayına girmesiyle birlikte Düşyeri'nin kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gelinen nokta için büyük gurur yaşadıklarını ifade eden Bilgiç, milyonlarca çocuğun kalbine dokunduklarını belirtti. Biyolojik anlamda sınırlı sayıda çocuğa sahip olabileceğini belirten Bilgiç, bu sayede milyonlarca çocuğa faydalı olabileceğini düşündüğünü, Pepee çizgi filminin yapılma amacıyla Pepee TV'nin kuruluş amaçlarının aynı olduğunu ifade etti. Ayrıca gelişen teknoloji çağında internet ortamında bulunan içeriklerin risklerini hatırlatan Bilgiç, ürettikleri faydalı içeriklerle çocukların korunabileceğine inandığını belirtti.

Arçelik ile ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, akıllı televizyonlarda kullanılabilecek özel bir de uzaktan kumanda üretildi. Arçelik'in Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, üretilen uzaktan kumandanın televizyonlarda sadece Pepee TV'nin kontrol edilebilmesine olanak tanıyacağını belirterek, çocukların isteseler bile Pepee TV'nin dışında farklı bir kanala geçiş yapamayacaklarını söyledi. Üretilen bu kumanda ile televizyon izleyen çocukların, aile büyüklerinin kontrolü haricinde güvenli bir şekilde Pepee TV yayınlarını izleyebileceklerini belirten Tüfekçi, çocuklarda travma yaratabilecek kanallara erişimlerinin engellenmesinin çocuk gelişimi için iyi bir fırsat olacağını ifade etti. Üretilen kumanda smart özelliği bulunan bulunan televizyonlarda kullanılabilecek.

Düşyeri girişimi altında oluşturulmuş olan görüntülerin 4,1 milyar dakika izlendiğini belirten Bilgiç, anne babaların Pepee markasına güvendiklerini ve çocukların bu markayı sevdiklerini ifade etti. Reklam içeriklerin tercihe bağlı olarak sunulacağını belirten Bilgiç, Pepee TV'de 4 farklı kanalın bulunacağını, çocukların bu kanallarda diledikleri içerikleri izleyebileceklerini ifade etti. 30 farklı çizgi film ve 2.000'den fazla bölümün yer aldığı içeriklerin çocuklar tarafından sıkılmadan izleneceğini belirten Bilgiç, Da Vinci Learning ile yapılan iş birliği neticesinde, Da Vinci Learning içeriklerinin de Pepee TV'de olacağını söyledi. Geldikleri noktayla gurur duyan Bilgiç, "Pepee TV Türkiye sınırlarını aşıp dünya markası olduğunda bu hepimizin gururu olacak" dedi.

Pepee TV'ye buradan ulaşabilirsiniz.