Türkiye'nin Uzay Çalışmaları İçin Bütçesi Açıklandı: 2026 İçin Hangi Uzay Projeleri Planlanıyor?

Ülkemizin 2026 yılında “uzay vatan” hedefi için ayırdığı bütçe açıklandı. Peki bu bütçe hangi projelerde kullanılacak?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Türkiye'nin 2026 yılı merkezi yönetim bütçesine göre “uzay vatan” hedefi için 8 milyar 729 milyon liralık ödenek ayrıldığı açıklandı. Bu rakam, geçen yılki 5 milyar 52 milyonluk bütçeye kıyasla %70’ten fazla artış anlamına geliyor.

Yerli üretimin güçlendirilmesi ve bağımsız uzay teknolojilerinin geliştirilmesi hedefiyle, Milli Uzay Programı kapsamında düşük maliyetli küçük uydular ve yeni nesil uydu teknolojileri için Ar-Ge faaliyetleri hız kazanacak. Ülkemiz ayrıca 2027’de “Ay’a ilk temas” hedefine doğru ilerliyor ve bu doğrultuda uzay aracının tasarımı TÜBİTAK tarafından yürütülüyor.

2026 yılı bütçesi 8 milyar 729 milyon lira olarak açıklandı

Türkiye uzay

Bu çalışmalar doğrultusunda önümüzdeki yıl, 5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında Uluslararası Uzay Kongresi’ne Türkiye ev sahipliği yapacak. Antalya’da düzenlenecek dev buluşmada dünyanın önde gelen uzay kurumları, bilim insanları ve yatırımcıları bir araya gelecek.

Ayrıca uzay havasındaki değişimleri izlemek ve modellemek üzere kurulacak “Uzay Havacı Uygulama Merkezi”nin tamamlanması da planlanıyor.

Uzay

