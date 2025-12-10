Türkiye'nin Nükleer Enerji İçin Bill Gates ile Görüştüğü Açıklandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bill Gates'in kurduğu TerraPower isimli firma ile görüşüldüğünü açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye, TerraPower'dan modüler nükleer reaktör satın alacak. İşte detaylar...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan Türkiye'nin nükleer enerji girişimlerine yönelik çok önemli bir açıklama geldi. Bakan Bayraktar, dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates tarafından kurulan nükleer enerji şirketi TerraPower ile görüşmeler yapıldığını açıkladı. TerraPower ile Türkiye arasındaki görüşmelerin nedeni ise modüler nükleer reaktörler (SMR).

Nükleer enerji ile ilgili gelişmeler, son dönemlerde gündemi iyiden iyiye meşgul etmeye başladı. Hatta daha birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde BAYKAR Teknoloji'nin modüler nükleer reaktör geliştireceği bilgisinden bahsetmiştik. Bakan Bayraktar'ın son açıklaması, Türkiye'nin nükleer enerji sektöründe büyük planları olduğunu ortaya koyuyor.

İşte Alparslan Bayraktar tarafından yapılan açıklama:

Küçük modüler nükleer santraller için Bill Gates tarafından kurulan TerraPower ile görüşüyoruz. 2050’ye kadar en az 5 bin megavatlık küçük nükleer santraller kurmayı planlıyoruz.

Küçük modüler nükleer santraller, enerji üretimi için oldukça önemli. Fabrikalarda üretilen küçük reaktörler, taşınabilir yapıları ve yüksek enerji verimlilikleri ile dikkat çekiyorlar. Türkiye'nin hem devlet eliyle hem de özel sektör tarafında modüler nükleer santral işine girmesi, enerjide dışa duyulan bağımlılığın ortadan kaldırılması için oldukça önemli. Dileriz bu tür gelişmeler Türkiye'nin faydasına olur.