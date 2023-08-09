Türkiye, otomotiv sektöründe artık ihracattan fazla ithalat yapmaya başladı.

Ülkemizde otomotiv sektörü sadece yeni müşteriler için çökmedi. Üretim ve ihracat artmaya devam etse de ithalat, çok daha yüksek oranla artışını sürdürüyor. Bu artışla birlikte ne yazık ki uzun süredir ön görülen zarar tablosu da yaşanmaya başladı.

Türkiye, temmuz ayı verilerine göre artık otomotivde dış ticaret açığı vermeye başladı. Bir diğer deyişle ihracat rakamları, ithalat rakamlarının altında kaldı.

Sadece 2023’te otomotiv ithalatına 17,3 milyar dolar para harcandı:

Habertürk’ten Abdurrahman Yıldırım tarafından paylaşılan yazıya göre Türkiye’de otomotiv sektöründeki ithalatta astronomik artış görüldü. Geçtiğimiz yılın Ocak-Temmuz döneminde 8,9 milyar dolar olan ithalat harcaması, 2023’ün ilk 7 ayında 17,3 milyar dolara yükseldi. Yani ithalatta otomotive ayrılan para %93,5 oranında arttı. Son 12 ay içindeki ithalat ve ihcarat rakamları ise şu şekildeydi:

Son bir yılın ithalat hacmi: 30,4 milyar dolar

Son bir yılın ihracat hacmi: 29,6 milyar dolar

Aradaki fark: -797 milyon dolar

Gazeteci Emre Özpeynirci’nin paylaştığı bilgilere göre Türkiye, 2016 yılından bu yana dış ticaret fazlası vermiş, geçtiğimiz yıl 9,1 milyar dolarlık fazlayla rekor kırmıştı. 7 yıldır süren bu olumlu tablo, Temmuz 2023 itibarıyla sona ermiş gibi görünüyor.

Emre Özpeynirci, henüz geçtiğimiz günlerde bu durumu önceden bildirmişti:

Otomotiv dış ticaretinde Türkiye’nin eksiye düşeceği hakkında belirtiler zaten uzun süredir vardı. Ancak bu durumun somutlaşacağı tarih, henüz geçtiğimiz günlerde Emre Özpeynirci tarafından 5 Ağustos’ta, yukarıdaki paylaşımında verilmişti. Bu tarih, ne yazık ki gerçeğe döndü.

Araç üretimi artıyor ama ithalat daha da artıyor:

Bu tablo, geçtiğimiz ayın raporlarında da kendisini göstermiş, hissettirmişti. Otomotiv Sanayii Derneği’nin Haziran 2023 raporuna göre satışlar sadece bir yıl içinde %13,2 oranında arttı. Bu artış, ihracat gelirinde de olumlu etki yaratsa da ithalat tablosunda iç karartan bazı detaylar da yer alıyordu.

Rapora göre otomotiv toplam ithalatı, haziran ayı itibarıyla sadece bir önceki yıla göre %69,6 oranında arttı. Otomobillerde bu sayı %66,2 oldu. Sadece 6 ay içinde toplam 352 bin 108 adet araç ithal edildi. Üretim sayısı ise 462 bin 401 oldu.

İhracat sayısı ise 505 bin 926 ile sınırlıydı. İhracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,3 arttı.

Türkiye, otomotivde yeniden ekside mi seyredecek?

Bu artış oranlarına göz önüne alırsak aksi bir gelişme yaşanmadıkça ithalat sayısının üretim sayısını ve ihracat sayısını geçmesi yarından yakın diyebiliriz. Yıl sonu geldiğinde otomotiv, Türkiye'nin zarar ettiği sektörlerden biri haline gelebilir.