Ticaret Bakanlığı'nın verilerini derleyen Avantajix.com, 2020 yılında internet üzerinden gerçekleştirilen alışveriş sayısının 2,29 milyar olduğunu açıkladı. Bir vatandaş, yaptığı her alışverişte ortalama olarak 98 TL harcama yaptı.

Yapılan alışverişler karşılığında geri ödemeler yapan e-ticaret platformu Avantajix.com, Ticaret Bakanlığı'ndan aldığı verilere göre sektörle ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yaptı. Bu araştırma kapsamında e-ticaret pazarının ne kadar büyüdüğünü gözler önüne seren araştırmaya göre Türkiye'de geçtiğimiz yıl, 2,29 milyar adet e-ticaret alışverişi gerçekleştirildi. Vatandaşların internet üzerinden harcadıkları para ise 226 milyar TL'yi aştı.

Yapılan araştırmaya göre vatandaşın her internet alışverişinde harcadığı tutar, ortalama 98 TL. Ayrıca bir tüketici, kredi kartıyla alışveriş yaparken ortalama olarak 182 TL harcıyor. Eft, havale ya da kapıda ödeme gibi alternatif ödeme yöntemlerini tercih eden vatandaşların her sepette yaptıkları harcamanın ortalaması ise yalnızca 53 TL.

En fazla harcama, seyahatler için yapıldı

Avantajix'in yaptığı araştırma, vatandaşların harcamalarını kategorilere de ayırıyor. Buna göre vatandaşlar, en fazla ödemeyi seyahat işlemleri için yaptılar. Bu bağlamda, seyahat kategorisinin ortalama sepet tutarı 2.558 TL olarak gerçekleşti. Havayolu şirketlerinden yapılan harcamalarda ise ortalama tutar, 902 TL'ydi. Bu iki kategoriyi ise 223 TL sepet ortalaması ile giyim, ayakkabı ve aksesuar takip etti. Elektronik kategorisinde 177 TL, eğlence ve sanatta ise 161 TL harcayan vatandaşlar, çiçek siparişleri için 89 TL, yemek siparişleri içinse 49 TL harcama yaptılar.

Araştırmaya göre pandeminin de etkisiyle en fazla büyüyen alışveriş kategorisi, yüzde 283'le gıda ve süpermarket oldu. Kimyasal ürün kategorisi yüzde 189, beyaz eşya ve küçük el aletleri yüzde 129, mobilya ve dekorasyon yüzde 105, çiçekçilik yüzde 100, yemek yüzde 61, elektronik yüzde 56 ve eğitim kategorisi ise yüzde 43 büyüdü. Öte yandan, bu süreçte küçülen kategoriler de oldu. Seyahat yüzde 46, eğlence ve sanat yüzde 40, hava yolu şirketleri yüzde 40, konaklama kategorisi ise yüzde 37 küçüldü.