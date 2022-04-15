Sahra Çölü'nde oluşan büyük bir toz bulutu, Akdeniz Havzası'na doğru ilerliyor. Avrupa Uzay Ajansı, bu durumun Türkiye, Yunanistan, İtalya ve Kıbrıs'ı etkileyebileceğini söylüyor.

Avrupa Uzay Ajansı, bugün ülkemizi yakından ilgilendiren bir duyuru gerçekleştirdi. Sahra Çölü'nde ortaya çıkan toz bulutuna dikkat çeken ajans kısa süre içerisinde ülkemizin bu buluttan etkilenebileceğini açıkladı. Buna göre toz bulutu 15 Nisan, yani bugün Akdeniz havzasına doğru yola çıkacak. Bu yolculuk Türkiye, Yunanistan, İtalya ve Kıbrıs'ı etkisi altına alacak.

Avrupa Uzay Ajansı'nın duyurusu sonrasında harekete geçen Meteoroloji Genel Müdürülüğü, dikkat etmesi gereken illeri ve tarihleri açıkladı. Buna göre ülkemize doğru hareket eden devasa toz bulutu sebebiyle büyük bir badire yaşamayacağı, birkaç gün boyunca kapalı havanın ve rüzgarların bizleri beklediği söyleniyor.

Büyük bir etkisi yok

Toz bulutu sebebiyle ülke genelinde ciddi bir hava değişimi yaşanmayacağını açıklayan Meteoroloji, hava sıcaklığının mevsim normallerinde olmasını bekliyor. Toz bulutunun birkaç gün boyunca ülkeyi etkisi altına alması ve zaman zaman sert rüzgarlar ile varlığını hissettirmesi, sonrasında da daha batıya gidip orada durulması bekleniyor. Fırsattan istifade hava tahminlerini de açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iç ve batı kesimlerde sıcaklığın 2 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ yaşanabileceğini söylüyor.

Ülkemize doğru hareket edecek olan toz bulutundan bağımsız olarak Artvin ve Tokat çevreleri ile Sivas'ın kuzeyi yağışlı, diğer bölgelerin ise bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü yağış var

Pazar gününe dikkat çeken Meteoroloji, İstanbul da dahil olmak üzere yurdun batı kesiminde yağışlar yaşanacağını ve yaşamın olumsuz etkileneceğini açıkladı. Ayrıca yağışların Çarşamba'ya kadar zaman zaman sağanak şeklinde devam etmesinin muhtemel olduğu belirtiliyor.