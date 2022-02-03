Türkiye, Sefalet Endeksinde Arjantin'in Üstüne Çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Hakan Kara, Türkiye'nin sefalet endeksinde Arjantin'in de altına düştüğünü açıkladı. Arjantin, 2020 yılında sefalet endeksinde 7. sırada, Türkiye ise 21. sıradaydı.

Türkiye, özellikle 2021 yılının eylül ayından sonra zorlu bir ekonomik sürece ev sahipliği yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Türk Lirası’nın yalnızca birkaç haftada döviz karşısında iki kattan fazla değer kaybetmesi, artan maliyet ve dolayısıyla artan ürün fiyatları, enflasyonu körükleyerek cebimizdeki paranın neredeyse yarı yarıya erimesine neden olmuştu.

Türkiye’nin geçirdiği senaryoya benzer bir senaryoysa, 20. yüzyılın başlarında dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olan Arjantin’de yaşanmıştı. 2021 yılında TL’nin ardından en fazla değer kaybeden para birimine sahip olan Arjantin’de yıllık %105 enflasyon yaşanmıştı. Bugünse Türkiye’nin Arjantin’i bu konuda geride bıraktığı açıklandı.

Türkiye, sefalet endeksinde Arjantin’i ardında bıraktı:

Hakan Kara

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Hakan Kara, bugün paylaşılan enflasyon verileriyle birlikte çarpıcı bir gerçeği de tablo olarak yansıttı. Kara, açıklanan verilerle birlikte Türkiye’nin sefalet endeksinde Arjantin’i geçtiğini paylaştı. OECD ve ülkelerin istatistik ofislerinden alınan verilere göre Türkiye, 2022 Ocak dönemi itibarıyla sefalet endeksinde Arjantin’i kıl payı farkla geçti.

Sefalet endeksi nedir?

Sefalet endeksi, enflasyon ile işsizlik oranının toplamını ifade etmektedir. 1960’lı yıllarda Arthur Okun tarafından geliştirilen endeks, hem daha yüksek işsizlik oranı hem de kötüleşen enflasyonun bir ülke için ekonomik ve sosyal maliyetler yarattığını varsayıyor. Türkiye, Steve Hanke’nin geliştirdiği Hanke Sefalet Endeksi (CATO) sonuçlarına göre 2020 yılında dünyada 21. sırada yer alıyordu. 2020 yılının listesinde ABD 109, Almanya 145 ve Japonya 153. sırada yer alırken birincilik Venezuela’da idi. Arjantin ise 7. sırada yer alıyordu.