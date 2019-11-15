Siyanürle Ölüm Haberlerinin Ardındaki Korkunç Gerçek

Siyanür ile intihar vakaları yaşanmaya devam ediyor. Bugün itibarıyla Türkiye'de kısa sürede üçüncü siyanür ile intihar olayı gerçekleşmiş durumda ve sayının artmasından endişe ediliyor. Peki insanlar siyanüre nasıl bu kadar kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar?

Türkiye, bir süredir siyanür maddesiyle intiharları konuşuyor. Siyanür ilk olarak İstanbul'da, ardından da Antalya'daki bir ailenin sonunu getirdi. Geçtiğimiz saatlerde ise yine İstanbul'da siyanür ile intihar eden kişilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Geçtiğimiz dönemlerde uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar, siyanüre ulaşmanın çok olay olduğu ve bu konuda önlem alınması gerektiği yönündeydi. Görünen o ki bu açıklamalar fazlasıyla doğru.

Siyanür, fazlasıyla tehlikeli bir madde olmasına rağmen rahatlıkla satın alınabiliyor. Özellikle de e-ticaret platformlarında bu maddenin listelendiğini açıkça görmekteyiz. Şimdi ortaya çıkan veriler ise yaşanan intihar olaylarından sonra insanların siyanüre daha fazla ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor. Çünkü yaşanan son olaylardan sonra siyanür, e-ticaret platformlarında sık sık aranan bir ürün haline gelmiş durumda.

Aslına bakacak olursak siyanür maddesinin esas kullanım alanı daha çok medikal veya sanayii. Ancak fazlasıyla zehirli olan bu maddenin dokunma, yeme ya da soluma aracılığıyla vücuda alınması, ölümle sonuçlanıyor. Bunun altında yatan neden eden ise siyanürün çok güçlü bir indirgen madde olması. Kandaki hemoglobini indirgeyen siyanür, böylelikle oksijen taşınmasını engelliyor ve bu da ölüme sebebiyet veriyor.

E-ticaret platformlarında satış yapan kişilerin de bu maddeyi satarken daha dikkatli olmaları gerekiyor. Ancak bu durum yasalarla güvence altına alınmadığından çok da önemsenmiyor. Yani siyanür satışının bir şekilde ya engellenmesi ya da denetlenmesi gerekiyor olsa da bu durum şu an için yapılmıyor. Hal böyle olunca da insanlar, siyanüre internet üzerinden kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Bunun sonucunda da hiç istenmedik olaylar ortaya çıkıyor.

Yaşanan üzücü olayların ardından da insanlar, bu platformlarda daha çok siyanür araması yapmaya başladılar. Aslına bakacak olursak bu olayların gündemde geniş bir yer bulması insanların siyanüre olan merakını arttırmış durumda. Fakat ne yazık ki bazı kişiler, yaşanan bu olaylara rağmen siyanür maddesine ciddiyetten fazlasıyla uzak bir şekilde yaklaşıyorlar. Bu durum, e-ticaret platformlarına yorum olarak da yansıyor.

Örneğin bir e-ticaret platformunda listelenen siyanür maddesi, son 24 saatte 1616 kişi tarafından ziyaret edilmiş. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, 1616 ziyaretin sadece bu ürün için yapılmış olması. E-ticaret platformlarında bu listelemenin haricinde de pek çok ürün bulunuyor ve bu da on binlerce kişinin son 24 saatte siyanür aradığını ortaya koyuyor.

Görüntülenme sayısıyla ilgili bir diğer husus ise bu ürünü arayan herkesin ürünü satın almak için girmediği. Konunun gündeme düşmüş olması insanları büyük bir meraka sürükledi ve bu da insanları harekete geçirdi. Fakat yine de siyanür nedeniyle bir tek vatandaşımızın bile hayatını kaybetmesi, hiçbirimizin isteyeceği bir durum değil.

Ürünlere gelen yorumlardan bazıları ise bu şekilde. Bu durum, pek çok vatandaşımızın bu konudaki riskler hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığını gözler önüne seriyor. Fakat herkesin siyanürün "Süper ilaç içtiğim gibi öldüm arkadaşlar herkese tavsiye ediyorum." diyebilecek kadar basit bir mesele olmadığını bilmesi gerekiyor.