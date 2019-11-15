Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya uygulamalarından Instagram, en kilit özelliklerinden birisini tarihe gömecek. Instagram yetkilileri, insanların rakamlara değil paylaşımlara önem vermeleri için beğenileri kaldırmaya başladı. Geçtiğimiz hafta ABD’de testleri başlayan süreç, şimdi de Türkiye’de denenmeye başladı. Gelin ekran görüntülerine yakından bakalım.

Türkiye, Instagram’da en çok aktif üyeye sahip ikinci ülke. Hatta son araştırmalara göre bir Türk kullanıcı, Instagram’ı günde ortalama 16 kez açıyor ve oradaki paylaşımlara göz atıyor. Bu istatistikleri yükselten en önemli şey ise Instagram’ın sevilen özellikleri. Örneğin "beğeni" gibi. Nitekim radikal bir değişiklik süreciyle beğeni kalıyor, ancak beğeni sayıları ortadan kalkıyor.

Instagram yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre beğenileri gizleme operasyonunun nedeni, insanların artık fazlasıyla rakamlara odaklanmış olmaları. Yetkililer kullanıcıların, artık sayılara değil paylaşım kalitesine daha çok önem vermelerini sağlamak istiyor. Bir başka deyişle çift dokunma ile beliren kalp sembolünün, gerçekten gönülden çıkmasını hedeflemiş durumdalar.

Beğenileri kaldırma operasyonu Türkiye’de de başladı:

Yukarıda gördüğünüz ekran görüntüsünde, gönderi altında eski beğeni sayılarını ifade eden rakamları yok. Onun yerine, takip ettiğiniz ve gönderiyi beğenmiş olan yakın arkadaşlarınıza ya da bazı kullanıcılara ait bazı hesap adları yazıyor. Yorumlar bölümünde ise toplam yorum sayısı, popüler yorumların öne çıkması gibi özellikler sabit kalmış durumda.

Bu arada ekran görüntülerinin 14 Kasım tarihinde iOS işletim sistemi için sunulan Instagram Beta uygulamasından alındığını belirtelim. Test sürecine alındığına göre, beğenileri kaldırma operasyonunun yakında tüm kullanıcılara açılmasını bekliyoruz. Instagram’dan net bir tarih verilmedi.

Instagram’ın beğenileri kaldırması hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın, görüşmek üzere.

