Türkiye'de geliştirilen ve gelecek vadeden teknoloji projelerinin sürekliliğini sağlamak ve global pazarlara ulaştırabilmek için bir fon oluşturuldu. "TechOne" olarak isimlendirilen bu fon, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 50'den fazla teknolojik projeye 200 milyon TL desteğin yanı sıra bilgi ve tecrübe aktarımı yapacak.

Türkiye'de gelecek vadeden ve küresel pazarlara açılma imkanı olan teknolojik girişimlere destek verme amacıyla yeni bir fon oluşturuldu. "TechOne" olarak isimlendirilen bu fon, önümüzdeki 5 yıl boyunca teknolojik girişimlere 200 milyon TL'nin üzerinde yatırım yapmayı hedefliyor. Böylelikle Türkiye'de doğan ve geliştirilen teknolojilerin yurt dışına daha kolay açılması sağlanacak.

TechOne fonu ile ilgili açıklamalar, Tarvenn Ventures isimli bir danışmanlık şirketi tarafından yapıldı. Yapılan açıklamalara göre fon, henüz erken aşama evresinde olan 50'den fazla teknolojik projeyi kapsayacak. Fon kapsamında maddi desteğin yanı sıra bilgi ve tecrübe aktarımı da yapılacak. Aslında bu fon, büyük teknolojik projeleri olan girişimcilerin elinden tutup, dünyaya açılmalarına yardımcı olacak.

TechOne fonunun destek vereceği projelerde herhangi bir sektör ayrımı yapılmayacak. Fon ekibi, projeleri büyük bir titizlikle inceledikten sonra proje sahiplerine hem maddi hem de manevi destek verecek. Yapay zeka, robotik, IoT, ileri malzeme ve medikal gibi alanlarda proje geliştiren girişimciler, TechOne'dan destek almak için gerekli başvurularda bulunabilecekler.

TechOne fonu ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir husus var. Bu fon, Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından kurulmuş bir fon değil. Dolayısı ile bu fon, devlet eliyle yönetilmeyecek. Yurt dışında bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla önemli işlere imza atmış olan Tarvenn Ventures, bu fon ile Türkiye'deki girişimcilere de destek vermiş olacak.