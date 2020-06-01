Kamu Bankalarından Araç Satın Alacaklara Özel Kredi Paketi

Koronavirüs salgını sonrası başlayan normalleşme dönemi için kamu bankaları bünyesinde konut, taşıt, sosyal hayat ve tatil kredi paketleri açıklandı. Paketler arasında taşı ihtiyacını karşılayacaklar için sıfır ve ikinci el seçeneklerin bulunduğu seçenekler de var.

Salgını döneminde ekonomik olarak bireysel destek kredileri sunan kamu bankaları, normalleşme süreci için de 4 farklı başlık altında yeni kredi paketlerini açıkladı. Vatandaşların konut, taşıt, sosyal hayat ve tatil gibi alanlarda duydukları finansal destek ihtiyacı, açıklanan yeni paketlerle giderilmeye çalışılacak.

Otomobil ya da ticari taşı ihtiyacını, sıfır ya da ikinci el yoluyla karşılamak isteyen vatandaşlar %0,49 ila %0,69 arasında değişen faiz oranlarıyla karşılaşacaklar. Bu kredi paketi, motosiklet dahil sıfır kilometre olan ve yerli üretim tüm araçlar için geçerli olacak. Ayrıca bireysel ya da kurumsal fark etmeksizin her türlü taşı ihtiyacı için kredi kullanmak mümkün olacak.

Kamu bankalarından ikinci el taşıt kredisi imkanı:

Yine motosiklet dahil, bireysel ya da kurumsal ikinci el taşıt almak isteyen vatandaşlar için %0,82 oranıyla kredi imkanı sunulacak. Azami 6 ay boyunca geri ödemesiz olan bu kredilerde 60 ay vade, maksimum 150 bin TL sınırı uygulanacak. İkinci otomobil araçlar için çekilecek olan kredi için bir diğer sınırlama ise aracın maksimum 7 yaşında olması. Yani vatandaşlar, 7 yıldan daha yaşlı taşıtları bu kredi ile satın alamayacaklar.

Yeni kredi paketlerindeki diğer seçenekler neler?

Konut kredisi paketi kapsamında 12 ay ertelemeli ve toplam 15 yıla kadar varan vade ile %0,64 faiz oranıyla kredi imkanı sunulacak. İstanbul, Ankara ve İzmir için konutların maksimum değeri 750 bin TL, diğer şehirler için 500 bin TL olarak belirlendi.

Sosyal hayata destek paketi kapsamında bankalar yerli üretim yapan firmalar ile anlaşma yapacaklar. Vatandaşlar 3.000 TL ila 30.000 TL arasında, 6 ay ön ödemesiz ve 60 ay vadeli krediyi %0,55 oranında çekebilecek. Anlaşma yapılan firmalar, kamu bankalarının internet sitelerinde açıklanacak. Anlaşmalı firmalar dışından alışveriş yapıldığında faiz oranı %0,82 olacak.

Son olarak salgın döneminde ağır bir darbe yiyen turizm sektörünü hareketlendirmek için vatandaşa tatil kredisi imkanı da sunuldu. 10 bin TL’’ye kadar, yine 6 ay ön ödemesiz, 36 ay vadeli kredi imkanı sunulacak. Yine bankaların anlaşma yapacağı seyahat acenteleri tarafından sunulacak olan bu paket kapsamında ilk 2 taksiti banka ve acente ödeyecek, yani tatilciler, gittileri tatilin ödemesine 9 ay sonra başlayacaklar. Böylece tatil paketi için oran %0,67’de kalacak.

Başvurular ne zaman ve hangi bankalara yapılacak?

Vatandaşlar Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’a konut pekit için 2 Haziran’dan itibaren; taşıt ve sosyal hayat paketi için 5 Haziran’dan itibaren; tatil paketi için de bu hafta açıklanacak tarihlerden itibaren başvuru yapacaklar.