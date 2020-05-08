Türkiye’nin ilk milli İnsansız Hava Aracı (İHA) Bayraktar TB2’nin mimarı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk uçan otomobili Cezeri ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün adım atanlar gelecekte lider olacaktır. Uçan otomobillerde liderler arasına gireriz" dedi.

Türk savunma sanayinin önemli şirketlerinden Baykar’ın Teknik Müdürü ve T3 Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanı olan Selçuk Bayraktar, Radyo D programcısı Adem Metan'ın sunduğu Adem Metan Show’a konuk oldu. Türkiye’nin ilk milli İnsansız Hava Aracı (İHA) Bayraktar TB2’nin mimarı olan 41 yaşındaki Bayraktar, Türkiye’nin uçan araba teknolojisinde liderler arasında girebileceğini söyledi.

Savunma sanayisinde bir dönüşümün başladığına dikkat çeken Bayraktar, “Dünyanın başaramadığı birçok şeyi Türkiye başardı. Uçan araba Cezeri de bunlardan biri. Bugün 15 yıl sonrasının oyunları kuruluyor. Şimdi bu alanda çalışanlar, yarının üreticisi olacaklar. Bu teknoloji kullanılmaya başlandığında üretmeye başlayanların oyuncu olmaları mümkün değil” ifadelerini kullandı.

"Şimdi uçan araba alanında çalışanlar, yarının üreticisi olacak"

Şu an otomotivde en büyük devrimin elektrikli otomobiller olduğunu belirten Bayraktar, "Yakında da uçan arabalar gelecek. Önce kırsal yerlerde kullanılacak sonra adım adım hayatımıza girecek” şeklinde konuştu.

“Uçmak çocukluk hayalimdi” diyen 41 yaşındaki Bayraktar, okul ve iş sebebiyle bu hayalini biraz ertelediğini ifade etti. İHA ve AKINCI'nın pilotluğunu yaparak o duyguyu yaşadığını dile getiren Bayraktar, “Bu hayalimi '40 yaşıma gelmeden gerçekleştirmem lazım' diyordum. İlk uçuş çok güzel geçti. Kalkış ve inişi yumuşak yapmıştım. İndiğimizde tabi ıslandık. Çok güzel bir hatıra oldu" dedi.

"Uçan arabalar önce kırsal yerlerde kullanılacak sonra adım adım hayatımıza girecek"

Sibernetik alanın kurucusu kabul edilen Arap mucit ve mühendis Cezeri ile aynı ismi taşıyan yerli uçan araba, ilk kez geçtiğimiz yılın eylül ayında düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde görücüye çıkmıştı. Azami uçuş yüksekliği 2 bin metre olan ve 1 saat boyunca havada kalabileceği belirten araç, tek şarjda 80 kilometre sürüş menzilli vadediyor.