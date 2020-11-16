Bütçe komisyonunda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ulusal yapay zeka stratejisinin açıklanacağını söyledi. Türkiye'nin biyoteknoloji ve kuantum hesaplama gibi konularda öncü olmasını istediklerini belirten Varank, 100'den fazla üst düzey araştırmacının Türkiye'ye getirileceğini ifade etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, Türkiye'yi yakın gelecekte nelerin beklediğini açıkladı. Ulusal yapay zeka stratejisinin en kısa sürede açıklanacağını söyleyen Bakan Varank, yabancı yatırım stratejilerinin de tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. Bakan tarafından yapılan açıklamalarda, Türkiye'nin biyoteknoloji, nükleer reaktör, kuantum hesaplama ve hızlandırıcılar gibi alanlarda öncü olması için çalışılacağı ifade edildi.

Mustafa Varank'a göre 2021 yılında "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı" duyurulacak. Bu çağrıyla birlikte de 100'den fazla üst düzey araştırmacının Türkiye'ye gelmesi sağlanacak. Ayrıca yine 2021 yılında Üreten Şehirler Programı'nın başlatılacağını söyleyen Mustafa Varank, bu sayede de imalat ve ihracat hacmi yüksek olan şehirlerin destekleneceğini belirtti.

"Ekonomiden sorumlu tüm bakanlıklar, ekip ruhu içinde çalışıyor."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank tarafından yapılan açıklamalarda, 34 milyon TL'yi aşan KOSGEB geri ödemeleri için de yapılandırmaya gidileceği belirtildi. Türkiye genelindeki sanayi sitelerinde 3978 tesis inşaatının devam ettiğini ifade eden Varank, 2021 yılında bunlara ek olarak 16 organize sanayi bölgesi ile 5 sanayi sitesi projesinin de tamamlanacağını ifade etti. Bakana göre ekonomiden sorumlu tüm bakanlıklar, bir koordinasyon ve ekip ruhu ile çalışmalarını sürdürüyor.

Mustafa Varank'ın açıklamaları arasında, COVID-19'a yönelik çalışmalar da vardı. TUBİTAK KOVİD-19 Platformu kapsamında çalışmalarını sürdüren bilim insanlarının, Ribavirin isimli bir molekülün COVID-19 hastalığında etkin olduğunu yapılan hayvan deneyleri ile ispatladığını söyleyen Varank, Griffithsin molekülünün ise enfeksiyonu önleyici etkisinin klinik öncesi deneylerde kanıtlandığını söyledi.