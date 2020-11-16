Önümüzdeki günlerde uzaya gönderilecek TURKSAT 5A uydusu ile 2021'de gönderilmesi beklenen TURKSAT 5B uyduları, Türkiye Sigorta tarafından sigortalanacak.

Türkiye bir süredir, önümüzdeki günlerde yaşanacak bir gelişmeyi yakından takip ediyor. Bu mesele, çok kısa bir süre sonra uzaya gönderilecek olan TURKSAT 5A uydusu. SpaceX ile uzaya götürülecek uyduyla ilgili çalışmalar devam ederken, süreçle ilgili yeni bir bilgi daha açığa çıktı. Edinilen bilgilere göre hem TURKSAT 5A hem de önümüzdeki yıl fırlatılması planlanan TURKSAT 5B, Türkiye Sigorta tarafından sigortalanacak.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez yarın, Türkiye Sigorta İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli ve Türksat Genel Müdürü Cenk Şen ile bir araya gelecek. Bu toplantı kapsamında da uzayda yaşanabilecek aksaklıklara karşı bir sigortalama işlemi yapılacak. Bu durum, Türkiye için de bir ilk olarak kayıtlara geçecek.

Aslına bakacak olursak sigortalama işlemi, rutin bir uygulama. Uyduların üretim süreci ile hizmete başlamasından sonraki bir yıllık süreç, üretici şirketler tarafından sigortalanıyor. Türkiye Sigorta ise bundan sonraki sürecin resmi muhatabı olacak. Ayrıca yapılacak anlaşma ile birlikte TURKSAT 3A, TURKSAT 4A ve TURKSAT 4B’nin sigorta işleri de bundan sonra Türkiye Sigorta tarafından yürütülecek.

Bu arada, TURKSAT 5A ile ilgili artık her şey zamana kalmış gibi görünüyor. ABD’nin Kaliforniya eyaletinden fırlatılacak uydu, Türkiye’nin haberleşme ve TV yayını kapsama alanını Ortadoğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’de sağlamlaştırmış olacak. Türkiye, TURKSAT 5A ve TURKSAT 5B’nin fırlatılışı için 120 milyon dolar civarında ödeme yapacak.