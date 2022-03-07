Üniversite Mezunlarında İşsizlik İlkokul Mezunlarından Fazla

Türkiye, baraj puanının olmadığı bir üniversite sistemine geçiş yapacakken Eurostat'ın 2020 verileri, Türkiye'nin geleceğine yönelik oldukça karamsar bir manzara ortaya koyuyor. Bu sistem henüz yürürlüğe konmamışken bile Türkiye'deki üniversite mezunlarının işsizlik oranının ilkokul mezunlarından daha fazla olduğu görülüyor.

Türkiye, nüfusa göre üniversite öğrenci oranı Avrupa’da birinci sıradayken, bu durum beraberinde işsiz üniversite mezunu oranının artmasına da yol açıyor. Üniversite baraj puanlarının kaldırılması, bu durumun daha da kötüleşmesine sebebiyet verecekken bugünün öncesinde bile durumun ne kadar içler acısı olduğunu gösteren bir grafik bulunuyor.

Avrupa İstatistik Ofisi’nin 2020 verileri, Türkiye’de ilkokul ve üniversite mezunlarının işsizlik oranlarını karşılaştırdı. Oranlar, Türkiye’yi Avrupa’da yine olumsuz bir konuda özel bir ülke statüsüne getirdi. Eurostat verilerine göre Türkiye’de üniversite mezunlarının işsizlik oranı, ilkokul mezunlarının işsizlik oranından daha yüksek.

Türkiye, üniversite mezunlarının işsizlik oranının ilkokul mezunlarından daha yüksek olduğu tek ülke:

Eurostat verilerine göre 20-64 yaş arası nüfusta Türkiye’de üniversite mezunlarının işsizlik oranı %12,7 seviyesinde. İlköğretim veya daha düşük seviyede eğitime sahip olanlarda ise işsizlik oranı %12,6 ile bu oranın altında. Avrupa ülkelerinin geri kalanına bakıldığındaysa bu oranın tam tersi olduğu rahatlıkla görülebiliyor.

Avrupa Birliği ülkelerinde 2019 yılı ortalamasına göre üniversite mezunlarında işsizlik oranı %4 seviyesinde. Bu oran, ilköğretim mezunlarındaysa %12,4. Aradaki farkın en yüksek olduğu ülkelerden birisi olan Slovakya’da üniversite mezunlarının işsizlik oranı %3,5 iken ilkokul mezunlarının işsizlik oranı %29,7. Romanya, Çekya, Macaristan, Avusturya, Bulgaristan, İsveç, Karadağ, Litvanya, Almanya ve Polonya gibi ülkelerde de arada benzer uçurumlar mevcut.