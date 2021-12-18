TUA Başkanı, Türkiye'nin Uzay Çalışmalarına Dair Konuştu

Kardeş ülke Azerbaycan'da üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, ülkenin uzay alanında yapmakta olduğu yatırımlar hakkında konuştu. Türkiye'nin bu alanda geri kaldığını belirten Yıldırım, uzaya yatırımın bir lüks değil de ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Azerbaycan Teknik Üniversitesinde düzenlenen 'Uzayda gelecek, gelecekte uzay' konulu konferansta öğrencilerle bir araya geldi.

MÜSİAD Azerbaycan ve Azerbaycan Üniversiteleri Türkiye Cumhuriyeti Öğrencileri Birliği tarafından düzenlenen konferansta konuşan Yıldırım, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na dair açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin uzay konusunda oldukça geride kaldığını kaydeden Yıldırım, Türk milletinin hızlı hareket ettiğini kaydederek sorunları çözmek konusunda başarılı olduğunun altını çizdi.

"Bugün uzay çalışmalarına ehemmiyet vermemek yarın başkalarına köle olmak demektir"

TUA’nın hedefinin Türkiye’nin uzayda güçlü bir şekilde yer alması olduğunu aktaran Yıldırım, hem Türkiye’nin hem de kardeş ülkelerin menfaatleri açısından uzay alanında sağlam bir şekilde bulunmayı planladıklarına dikkat çekti. Konuya dair olarak Yıldırım, "Uzayda güçlü olamazsanız dünyada da güçlü olmazsınız. Bugün uzay çalışmalarına ehemmiyet vermemek yarın başkalarına köle olmak demektir. Uzay çalışmalarına yatırım yapmak lüks değil ihtiyaçtır" ifadelerini kullandı.

"Kendi bayrağımızla beraber başta Azerbaycan olarak dost ve kardeş ülkelerin de bayraklarını uzaya götüreceğiz" diyerek Ay'a gönderilecek milli aracın ön tasarımının tamamlandığını kaydeden Yıldırım; 2 tonluk uzay aracının, uluslararası fırlatıcı firmalardan biri ile anlaşılmasının ardından en geç 2024 yılında ay yörüngesine gönderilmesini hedeflediklerini belirtti.

Buna ek olarak Yıldırım, Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezince (QAFSAM) Hazar Üniversitesinde düzenlenen 'Uzay Çağı ve Türk Dünyası' konferansında da konuşmacı olarak yer aldı. Burada da uzay çalışmalarında yer almanın ülke açısından stratejik önemine dikkat çeken Yıldırım, "Büyük güçler bir zamanlar dünyadaki bazı bölgeleri sömürgeleştirdi. Aynı şey uzayda da olabilir. Bizim Türkiye olarak önerimiz şudur. Gelin uzayda hep birlikte çalışalım. Rekabet etmeyelim. Birliktelik oluştuğu zaman bu dünya barışına da hizmet edecektir." şeklinde kaydetti.