TUA, Uluslararası Astronot Federasyonu Üyesi Oldu

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), bugün gerçekleşen Uluslararası Astronot Federasyonu (IAF) Genel Kurulu'yla birlikte IAF üyeliğinin onaylandığını açıkladı. TUA bu haberi, Türkiye'nin uzay alanında yapılan çalışmalarda söz sahibi olması için sıkı bir şekilde çalışacaklarını söyleyerek duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olan Türkiye Uzay Ajansı’nın (TUA) 2021 yılında 38 milyon 71 bin TL olan bütçesinin, yapılan yeni teklifle birlikte 2022 yılında yüzde 61,29 artırılarak 61 milyon 293 bin TL olmasına yönelik bir teklif verilmiş, belirlenen bu miktar ise uzay sektörü için oldukça yetersiz bulunmuştu.

Türkiye Uzay Ajansı bugün, Twitter’dan yapmış olduğu bir paylaşımla Uluslararası Astronot Federasyonu (IAF) üyeliğine dair açıklama yaptı.

TUA'nın IAF resmi üyeliği tescillendi

Gönderiyle birlikte Türkiye Uzay Ajansı, 71 ülkede 407’den daha fazla üyesi bulunan dünyanın en büyük uzay oluşumu olan IAF resmi üyeliğinin bugün yapılan IAF Genel Kuruluyla birlikte tescillendiğini, "Uzay alanında yürütülen uluslararası çalışmalarda söz sahibi bir Türkiye için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz." ifadeleriyle birlikte duyurdu.

Kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Türkiye Uzay Ajansı, bu yılın sonuna kadar Ay’a Sert İniş Projesi’nin yüzde 30’unu, 2022 yılına kadar yüzde 67’sini ve 2024 yılına kadar da tamamını bitirmeyi hedeflediğini belirtmişti. Ajansa göre Ay’a Yumuşak İniş Projesi’nin yüzde 30’u ise 2024 yılına kadar tamamlanmış olacak.

Bunlara ek olarak ajans; gerçekleştirmeyi planladığı hedeflerden bir diğerinin ise ‘Uzay Havası Uygulama Merkezi’ olduğunu açıklamıştı. Bu yeni proje ile birlikte uzayın havasında yaşanan değişimlerin yarattığı etkilerin incelenmesi, araştırılması ve bunlarla birlikte modellenmesinin mümkün olması planlanıyor. Uzay Havası Uygulama Merkezi projesinin 2023 yılının sonuna kadar yüzde 80’inin, 2023 yılının sonuna kadarsa yüzde 100’ünün bitmiş olması hedefleniyor.