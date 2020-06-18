Turkcell'in en büyük ortağı Türkiye Varlık Fonu oldu. Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamalara göre şirketin Turkcell'deki hisse payı toplamda 26.2'ye çıkmış durumda. Ayrıca bu satış işlemleri sonrasında Turkcell'in mevcut ortaklarından olan iki şirketin Turkcell'le bağı kalmadı.

Ülkemizin en popüler telekomünikasyon şirketlerinden bir tanesi olan Turkcell'in hatrı sayılır miktarda hissesi Türkiye Varlık Fonu'na satıldı. Bugüne kadar Turkcell'in en büyük ortağı olan Telia'nın hisseleri, 530 milyon dolar karşılığında satın alınmış durumda. Türkiye Varlık Fonu'nun açıklamalarına göre anlaşma tamamlandı ve imzalar atıldı.

Türkiye Varlık Fonu tarafından yapılan açıklamalara göre Turkcell hisselerinin yüzde 26.2'si satın alındı. Bu da, bundan sonra Turkcell'in en büyük ortağının Türkiye Varlık Fonu olacağını ortaya koyuyor. Ayrıca Turkcell'in bazı ortakları da şirket bünyesinden tamamen çekiliyor. Turkcell için başlayan yeni süreçte Türkiye Varlık Fonu, şirketin yönetim kurulundaki 9 üyenin 5'ini tek başına belirleyebilecek.

Turkcell'in ortaklarından bir tanesi Çukurova Holding'di. Şirket, Türkiye Varlık Fonu'na ait olan Ziraat Bankası'na 1.6 milyar dolarlık kredi borcunaTurkcell hisselerini teminat olarak göstermişti. Yapılan anlaşma ile Çukurova Holding, hisselerini varlık fonuna devrederek Turkcell'den çekiliyor. Ayrıca Turkcell'in en büyük ortağı olan Telia da hisse satışından sonra Turkcell'den çekilmiş oluyor. Turkcell'in bir diğer ortağı olan LetterOne ise hisselerini biraz yükselterek en büyük azınlık ortak oluyor.

Türkiye Varlık Fonu'nun açıklamalarına göre hisse satış ve diğer tüm işlemlerin bu yıl içerisinde sonlanması ve yeni sürecin başlaması bekleniyor. Ayrıca hisse satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından Turkcell'in yönetim kurulunda da bazı değişikliklerin olması muhtemel. Geçtiğimiz dönemlerde çeşitli tartışmalara konu olan Turkcell yönetim kurulunun nasıl şekilleneceğini ise zaman gösterecek.