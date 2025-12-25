Türkiye'de Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü Kuruldu: Peki Ne Yapacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zekâ üzerine çalışacak 2 yeni kurum kurulduğunu açıkladı. Peki bu yeni kurumlar tam olarak ne yapacak? İşte detaylar...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, resmî X hesabından gündeme ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama kapsamında "Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü" kurulduğu ifade edildi. Ayrıca daha önce Millî Teknoloji Genel Müdürlüğü olarak anılan kurum, artık yapay zekâ alanında da faaliyet gösterecek.

Peki Millî Teknoloji ve Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü, tam olarak ne işe yarayacak? Bu kurumun Türkiye'ye faydası ne olacak? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamasına yakından bakalım.

İşte o açıklama:

Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan Kararlarla Yapay Zekâ altyapı ve ekosistemimizin gelişimi için önemli adımlar atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda Millî Teknoloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren “Millî Teknoloji ve Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü” olarak çalışmalarını sürdürecek.

Bu kapsamda;

Ülkemizdeki veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını geliştirecek, bu alanda politika önerileri ve stratejiler oluşturacak ve uygulayacak, veri merkezlerine ilişkin kriterler ve standartlar belirleyecek, belgelendirme ve yetkilendirmeye yönelik düzenlemeler yapacak.

Yapay zekâ teknolojilerinin güvenilir ve etik ilkelere uygun olarak geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlayacak, yapay zekâ alanında politika önerileri ve stratejiler oluşturacak ve uygulayacak, yapay zekâ teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılması için veri, altyapı ve insan kaynağı kapasitesini artıracak, girişimleri ve Ar-Ge faaliyetlerini destekleyecek, gerekli mevzuat düzenlemelerini yapacak, uluslararası işbirlikleri geliştirecek, ulusal ölçekte yönetişim ve koordinasyonu sağlayacak, bu alanlarda kamudaki yapay zekà çalışmalarına katkı sağlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde kurulan Kamu Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü ise;

Kamuda yapay zekâ uygulamalarına yönelik mevzuat çalışmalarını yürütecek, yapay zekâ alanında hazırlanacak ulusal politika, strateji ve eylem planları ile ulusal mevzuatın uluslararası düzenlemelere uyumlaştırılma çalışmalarına katkı sağlayacak, ekosistem geliştirme faaliyetlerine iştirak edecek.

Dijital devlet ve kamuda yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı bağlamındaki verinin, oluşturulmasından yok edilmesine kadar olan süreçlerin yönetilmesini kapsayan veri yönetişimine ilişkin ilke, usul ve standartları belirleyecek.

Kamuda yapay zekâ uygulamalarına öncülük edecek, buna yönelik; gereksinimleri ilgili kurumlar ile birlikte tespit edecek, ortak veri alanı altyapısını hayata geçirecek, uygulamalarda kullanılacak verilerin kalite kriter ve standartlarını belirleyecek ve bunlara uygunluk verecek.

Kamu, akademi ve özel sektördeki tüm paydaşlarımızla güçlü bir koordinasyon içinde yürüteceğimiz çalışmalarla Türkiye’mizin yapay zekâ alanında öncü ülkelerden biri olmasını sağlayacağız.