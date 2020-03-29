28 Mart’ı 29 Mart’a bağlayan gece dünyanın birçok ülkesinde yaz saati uygulamasına geçildi. Yaz saati uygulaması kapsamında saatler bir saat ileri alındı. Peki, Türkiye’de durum ne? Ülkemizde zaten yaz saati uygulaması bulunuyor, ancak elektronik cihazların saatlerini 1 saat ileri aldıkları görülüyor.

Güneş ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla dünyanın birçok ülkesinde kullanılan yaz ve kış saati uygulamaları birçok kişinin kafasının karışmasına sebep oluyor. Birçok ülkede kış aylarında gün ışığından daha fazla faydalanmak için saatler bir saat geri alınıyor. Yaz aylarına gelindiğindeyse yaz saati uygulaması kapsamında saatler tekrardan bir saat ileri alınıyor.

Peki, Türkiye’de saatler ileri alındı mı?

28 Mart’ı 29 Mart’a bağlayan gece dünyanın birçok ülkesinde yaz saati uygulamasına geçildi ve saatler bir saat ileri alındı. Ülkemiz ise 2016 yılında sabit saat uygulamasına geçmişti ve saatlerin ileri geri alınması uygulaması kaldırılmıştı.

Ancak artık birçoğumuzun saati de kontrol ettiği akıllı telefonlarımız bu uygulamadan haberdar olmayabiliyor ve saatler, cep telefonlarında ya da bilgisayarlarda otomatik olarak ileri alınabiliyor.

Akıllı telefonunuzun ya da bilgisayarınızın saati doğru gösterip göstermediğini anlamak için analog saatlere yani kol saatinize ya da duvar saatinize bakabilirsiniz. Ayrıca TRT’nin internet sitesinden de saatlerinizin doğru olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Yaz saati uygulaması nedir?

Yaz saati uygulaması, yukarıda da bahsettiğimiz gibi gün ışığından daha fazla yararlanmak için yapılan ufak değişimlerdir. Saatler, ilkbahar aylarında yaz saati uygulaması kapsamında bir saat ileri alınır. Sonbaharda ise tekrar bir saat geri alınır.

Modern anlamdaki yaz saati uygulamasını ise 1895 yılında Yeni Zelandalı George Vernon Hudson öneriyor ve dünyanın birçok yerinde kabul görüyor. Ancak bu uygulamanın günümüzde ne kadar verimli olduğu konusunda ise çeşitli tartışmalar bulunuyor.