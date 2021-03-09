Türkiye Yaz Sonunda 100 Km'yi Aşacak Bir Roket Ateşleyecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Delta V tarafından üretilecek roketin yaz sonunda ateşleneceğini ve 100 kilometrelik uzay sınırını aşacağını açıkladı.

Türkiye’nin uzay çalışmaları konusundaki planlarına ilişkin yeni açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin “uzay limanı” ve büyük roketler için şirketler ile görüşme halinde olduğunu belirtirken; “Yaz sonu 100 km sınırı aşacak roketi ateşleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bloomberg HT’ye konuşan Bakan Varank, 100 kilometrelik uzay sınırını aşacak hibrit motorlu ilk roketin test atışlarına mart ayında başlanacağını ve testlerin yıl boyunca devam edeceğini ifade ederken, “Bu yaz sonunda inşallah 100 kilometre dediğimiz uzay sınırını aşacak roketimizin ateşlemesini Delta V şirketimiz yapacak” şeklinde konuştu.

Türkiye, uzay sınırını aşacak roketi Sinop'tan fırlatacak

Türkiye’nin uzaya büyük yükler taşıyacak roketlerin geliştirilmesi için bu roketlerin ateşleneceği uzay üssünün kurulması için diğer ülkeler ile görüşme halinde olduğunu belirten Bakan Varank, bu ay itibarıyla testlerine başlanacak roket için ise, “Türkiye’den, muhtemelen Sinop’tan ateşlemesi yapılacak ve uzay sınırını aşacak” dedi.

Rokette neden hibrit motor tercih edildiği ile ilgili de konuşan Bakan Varank, “Dünyada sıvı yakıtlı ve katı yakıtlı motor teknolojileri var. Hibrit dediğimiz sıvı oksitleyici ile katı yakıtın bir arada kullanıldığı teknoloji ileride çok fark oluşturabilir. Çok daha uygun fiyatlı yani 10’da 1 maliyetle etki gücü elde edebildiğiniz motorları uzayda kullanarak önemli avantajlar elde edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası bir "space port" inşa edilmesi planlanıyor

Türkiye’nin diğer ülkelere ortak teknoloji geliştirmeyi teklif ettiğini söyleyen Varank, “Şu anda Space X, 40-50 tonluk yükleri uzaya taşıyan roketleri çalışıyor. Buraya gelebilmemiz çok kolay değil. Dolayısıyla bu teknolojilerde başarılı olmuş ama kendini güncellememiş ülkeler var. Biz bunlarla da iletişim halindeyiz ve onlara şunu öneriyoruz; ‘gelin bu tip teknolojileriniz varsa bunu beraber geliştirelim.’” ifadelerini kullandı.

Sinop’un çalışmalar için kalıcı bir uzay üssü olmayacağını belirten Bakan Varank, “Uzaya erişimin en önemli alanlarından biri de tabii ki space port dediğimiz uzay limanları. Bunları eğer Ekavator’a yakın bir yerden fırlatırsanız daha avantajlı olabiliyor. Ülke ismi vermiyoruz ama ikinci bir uluslararası iş birliği alanımız bu manada beraber bir space port geliştirmek” dedi ve açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Uzay aracını biz, roketi yabancı firma sağlayacak

“2023’teki hedefimiz şu; biz bir uzay aracı tasarlayacağız. Bunun tasarımı tamamen bize ait olacak. İçindeki ekipman, yazılımı bize ait olacak. Bizi dünya yörüngesinden aya götürecek motor bize ait olacak. Bunu idare edeceğimiz yer istasyonu Türkiye’de olacak.

Biz uluslararası bir firmaya diyeceğiz ki, bu Rusya da olabilir, ABD de olabilir, başka bir ülke de; ‘Bizim uzay aracımızı sizin roketinizle yörüngeye çıkaracağız.’ Yakın yörüngede uzay aracımız roketten ayrıldıktan sonra uzay aracımızın roketini ateşleyeceğiz ve Ay'a 3 günde ulaşıp Ay ile temas gerçekleştireceğiz. Bunun motorunu da Delta V yapacak.

Türkiye Uzay Ajansı’nın bütün hedefleri barışçıl hedefler. Asla askeri hiçbir hedefimiz yok. Buradan çıkacak teknolojiler savunma sanayiinde kullanılabilir, başka sektörlerin tamamında kullanılabilir. Bugün internet nasıl çıktı? Bir savunma sanayii projesiydi, ABD’den çıktı. Dolayısıyla uzayda geliştirdiğiniz bir projenin size çarpan etkisi oluyor."