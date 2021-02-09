Geçtiğimiz saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Milli Uzay Programı'nı resmen duyurdu. Bizler de bu duyurunun ardından yeni programa dair sosyal medyada yapılan bazı paylaşımları derledik.

Bugün, 3 gündür merakla beklediğimiz an geldi ve Türkiye Uzay Ajansı'nın merak uyandıran paylaşımıyla başlayan merakımız sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye'nin Milli Uzay Programı tanıtıldı. Programın gelecek 10 yılı şekillendireceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tanıtım etkinliğinde Türkiye'nin ilk 10 uzay hedefini de sıraladı. Bu hedeflerden ilki, Cumhuriyetin 100. yılında, yani 2023'te Ay'a ilk teması gerçekleştirmek şeklinde paylaşıldı. Ayrıca uzay programının son hedefi olarak bir Türk vatandaşını uzaya gönderme hedefi koyuldu.

Tanıtımla birlikte geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan monolitin kendisinin ve üstündeki yazının sırrı da çözülmüş oldu. Sosyal medya kullanıcıları, bu önemli açıklamaya dair geri planda durmadı ve #GökyüzüneBakAyıGör etiketi, Twitter'da ilk sıraya yerleşti. Bizler de Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin yapılan bazı paylaşımları sizler için derledik.

Uzay programı için sosyal medyada yapılan paylaşımlar: