Canlarımızı emanet ettiğimiz arabalar ne kadar sağlam. Bugün sizlere ülkemizde satılan, Euro NCAP testlerinden 5 puan alan taş gibi 13 arabayı listeleyeceğiz. Bu arabalar, kaza anında öncelikli olarak içindeki insanları korumayı kendilerine hedef belirliyor.

Arabalarımız, bizleri bir noktadan başka bir noktaya taşımak için geliştirilmiş, içerisinde sayısız teknoloji bulunduran çok özel araçlardır. Elbette günümüzde artan fiyatlar nedeniyle bu arabalara ulaşmak eskisi kadar kolay olmuyor, ancak özellikle pandemi döneminde arabaların önemi daha da fazla arttı. Toplu taşıma araçlarıyla işe gidip gelmek istemeyen pek çok insan kişisel arabalara yöneldi, bunun sonucunda da trafiğe çok daha fazla araç çıkmaya başladı.

Arabalar, pek çoğumuzun eli ayağı, ancak bu arabaların her birinin hem kendimiz hem de karşımızdaki insanlar için her zaman bir risk oluşturduğunu bilmemiz gerekiyor. Farklı markalarda çalışan sayısız mühendis de arabaların insan hayatına zarar vermemesi için yeni teknolojik çalışmalar yapıyor. Bunun sonucunda da daha sağlam frenler, şerit takip sistemleri, kaza anında açılan hava yastıkları, emniyet kemerleri ve daha sayamadığımız pek çok teknoloji geliştirildi. Peki, gelirinizin büyük bir kısmını, hatta önümüzdeki yıllardaki gelirinizin de çok büyük bir kısmını yatıracağınız arabalar ne kadar güvenli?

Canınızı emanet ettiğiniz arabalar ne kadar sağlam?

Bir araba satın alırken dikkat etmeniz gereken pek çok şey bulunuyor. Motor gücü, konforu, bagaj hacmi… Bunlar aklıma gelen bazı şeyler, ancak tüm bunlardan daha önemli bir şey var. Arabanızın herhangi bir kriz anında sizi ve kazaya karışan diğer insanları hayatta tutup tutmayacağını bilmek oluyor. Elbette kazalardaki en büyük sorun her zaman hız olmuştur. Eğer arabayı çok hızlı kullanıyorsanız, bir araba ne kadar güvenli olursa olsun işiniz şansa kalıyor. Bu sebeple ilk kuralın emniyet kemeri bağlama ve hız olduğunu hatırlatalım. Bundan sonrasında ise devreye aracın güvenlik sistemleri giriyor. Bugün sizlere Türkiye'den de satın alabileceğiniz, son 5 yıl içinde çıkış yapmış ve Euro NCAP testlerinden 5 yıldız almış arabaları listeleyeceğiz. Bu arabalar, sizi, yakınlarınızı ve karşınızdaki insanı korumak için en üstün teknolojilerle donatılmış durumda.

Listeye başlamadan önce belirtmek istiyorum. İçeriğimizde yer alan arabalar genel olarak çok yüksek fiyatlara satılıyor. Bunun böyle olmamasını isterdik, ancak ülkemizdeki genel durum ne yazık ki bu şekilde: O zaman hazırsanız listemize başlayalım.

İçindeki insanı korumayı kendine hedef bilen 13 taş gibi araba

Mercedes-Benz CLA

Audi A1

Renault Clio

Audi A3

Volvo S90

Volvo XC60

Volvo S60 / V60

Isuzu D-MAX

Seat Leon

Toyota Yaris

Peugeot 508

Volkswagen Golf

Tesla Model 3

Mercedes-Benz CLA

Mercedes'in lüks otomobilleri arasında yer alan CLA, 2019'da yapılan Euro NCAP güvenlik testinden 5 yıldız alarak bu alanda kendini ispatlayan otomobillerden. Yetişkin korumasında %96, çocuk korumasında ise %91 gibi son derece iddialı bir başarı yakalayan CLA, yaya korumasında da %91 başarı elde etti. Frenleme sistemi, şerit takibi gibi günümzüdeki lüks araçlarda standart teknolojileri bulunduran CLA, listemizdeki en güvenli arabalar arasında yer alıyor.

Audi A1

2019'da yapılan Euro NCAP testlerinde kendi segmentinin en güvenli arabası seçilen Audi A1, yetişkin korumada %95 koruma sağlarken çocuk korumasında ise %85'lik başarı oranı yakaladı. Aracın yaya koruması ise %73 oldu.

Renault Clio

Listemizde yer alan en ucuz otomobil olan Renault Clio, 2019'da yapılan Euro NCAP testlerinde küçük arabalar arasında yer alan en güvenli ikinci araba oldu. Ülkemizde 170.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılan Renault Clio'nun Euro NCAP sonuçlarına göre yetişkin koruması %96 iken çocuklarda bu oran %89 oldu. Renault Clio'nun yaya koruması ise %72 olarak belirlendi. Şerit takip sistemi gibi ek güvenlik önlemleri de bulunan Clio, gerek fiyatı gerekse güvenlik standartlarına uymasıyla daha uzun süre ülkemizde en çok tercih edilen araçlardan biri olacak gibi duruyor.

Audi A3

Ülkemizde gerek sağlamlığı, gerek konforu gerekse de sürüş hissiyatıyla çok sevilen Audi'nin A3 modelleri 2020'de Euro NCAP'e giren araçlardan biri. Girdiği testlerde 5 yıldız almayı başaran Audi A3; yetişkin korumasında %89, çocuk korumasında %81, yaya korumasında ise %68 başarı oranı yakaladı.

Volvo S90

Sağlam araba dediğimizde aklımıza gelen ilk marka her zaman Volvo olmuştur. "En güvenli arabalar" şeklinde bir liste yapıp da bu listeye birkaç tane Volvo serpiştirmeseydik zaten olmazdı. Güvenli araba dediğimizde ilk aklımıza gelen markalardan Volvo'nun listemizde yer alan ilk arabası S90. S90; 2017'de yapılan Euro NCAP testinden 5 yıldız almış bir otomobil. Yetişkin korumasından %95 alan S90, çocuk korumasından %80, yaya korumasından ise %76 başarı oranı yakaladı. Bu noktada ufak bir dipnot geçmek istiyorum. Volvo'nun 2003'ten beri tüm araçları Euro NCAP'ten 5 yıldıza ulaşmayı başardı.

Volvo XC60

Volvo'nun bir diğer sağlam modeli olan XC60, 2017'de Euro NCAP testine giren araçlardan. XC60, yetişkin korunmasında %98 gibi ulaşılması zor bir oran yakalarken %87 çocuk koruması, %76 ise yaya koruması sağlıyor.

Volvo S60 / V60

Bir otomobilin markası Volvo ise o otomobil herhangi bir kaza anında diğer arabalara göre çok daha güvenlidir. Pek çoğumuz bu şekilde öğrendik. Bunun pek çok sebebi var elbette. 2018'de yapılan Volvo S60 ve V60 Euro NCAP testlerinde yine diğer araba markalarını kıskandıracak sonuçlar elde edildi. S60 / V60; yetişkin korumasında %96 başarı yakalarken çocuk korumasından %84, yaya korumasından ise %74 puan elde etmeyi başardı.

Isuzu D-MAX

Ülkemizde sevilen pick-up modellerinden biri olan D-MAX, 2020'de girdiği Euro NCAP testlerinden genel olarak başarılı bir şekilde çıkmayı başardı. D-MAX; yetişkin korumasında %84, çocuk korumasında %86, yaya korumasında ise %69 başarı oranı elde etti. Listemizde yer alan diğer araçlara göre bu puanlar biraz daha düşük olsa da yine de son derece başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Seat Leon

Ülkemizde özellikle son yıllarda çok fazla tercih edilmeye başlayan markalardan biri olan Seat'ın sevilen modeli Leon; 2020 yılında Euro NCAP testine girdi. Seat, bu testlerde son derece başarılı sonuçlar elde etmeyi başardı. Seat Leon; yetişkin korumasında %92, çocuk korumasında %88, yaya korumasında ise %71 başarı oranı yakaladı.

Toyota Yaris

Ülkemizde sevilen bir diğer otomobil Toyota Yaris de 2020'de Euro NCAP testinin yolunu tutan modellerden biri. 5 yıldız almayı başaran Toyota Yaris; yetişkin korumasında %86, çocuk korumasında %81, yaya korumasında ise %78'lik başarı oranı elde etti.

Peugeot 508

Fransız otomobil devi Peugeot'un 2018'de Euro NCAP testine giren modeli 508, son derece başarılı puanlar almayı başarmıştı. Otomobil yetişkin korumasından %96, çocuk korumasından ise %86 puan elde etmeyi başardı. Otomobilin yaya koruması ise %71 oldu.

Volkswagen Golf

Volkswagen'ın gerek fiyatı gerekse de küçük yapısıyla ülkemizde de sevilerek kullanılan modellerinden olan Golf, 2019 yılında Euro NCAP'e giren otomobillerden. Burada son derece başarılı sonuçlar elde eden Golf; yetişkin korumasında %95, çocuk korumasında ise %89 başarı elde etti. Golf'un yaya koruması ise %76 olarak derecelendirildi.

Tesla Model 3

Günümüzdeki elektrikli arabaya geçiş sürecinin öncülerinden olan Tesla Model 3, ülkemizde hala tam olarak satılmıyor olsa da tüm dünyada olduğu gibi bizim de bir hayli ilgimizi çekiyor. Elektrikli motorlara sahip bir Sedan model olan Tesla Model 3, yetişkin korumada %96 başarı yakalarken çocuk korumasında %86, yaya korumasında ise %74 başarı yakaladı.