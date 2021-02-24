Türkiye'de İlk Kez 'Yılan Kurdu Balığı' Görüntülendi

İlk kez geçtiğimiz yıl literatüre giren yılan kurdu balığı, ilk kez Türkiye'de de görüntülendi. Balığın Kızıldeniz'den Akdeniz, Ege, Marmara yolunu izlediği tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Çanakkale’nin Güzelyalı köyünden istavrit avı için gırgır teknesiyle denize açılan balıkçılar, istavrit avı için çıktıkları avda yaklaşık 50 metre derinlikte ilginç bir balık yakaladı.

Söz konusu balığı inceleyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezginer Tunçer, balığın latince adı "Ophichthus Rufus" olan ve literatüre henüz geçtiğimiz yıl giren "yılan kurdu balığı" olduğunu tespit etti.

Türkiye'de ilk kez Çanakkale Boğazı'nda görüntülendi

Konuyla ilgili olarak AA muhabirine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tunçer, yılan kurdu balığının Türkiye'de ilk kez görüntülendiği ifade ederken açıklamalarına şu şekilde devam eti:

“Balığın Çanakkale Boğazı'nda görülmüş olması bizi çok sevindirdi. Çünkü Kızıldeniz göçmeni olan bu balığın daha önceki literatürlerde Ege ve Akdeniz'de görüldüğü rapor edilmektedir. Ancak bu balığa ait görüntülere ulaşamadık. Son görüntülerdeki bu balığın literatürlerde yılan kurdu balığı olarak geçtiği bilinmektedir. 2020'de Portekiz kıyılarında 3 adet yakalanmış.

Literatürden elde ettiğimiz balık örneklerinin sonuçlarına göre bu balığın 595 milimetre boyunda olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Portekiz'den geçen yıl literatüre giren bu balık Türkiye'de ilk kez Çanakkale Boğazı'nda görüntülenmiştir. Bilimsel anlamda da çok önemli bir durumdur.”

İklim değişikliği nedeniyle yaşam alanı değişen ve göç eden balıklar için Çanakkale Boğazı'nın bir göç yolu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tunçer, "Kızıldeniz'den denizlerimize giren, Doğu Akdeniz'den, önce Akdeniz'e, oradan Ege'ye, oradan da Marmara'ya göç eden balıklardan biri olmuştur. Türkiye denizlerinde ilk defa bu kadar net görüntülerini alabildiğimiz balıklar arasındadır" ifadelerini kullandı.

Balığın yakalandığı teknenin kaptanı olan Erhan Çiftçi ise, “Marmara'da falan böyle bir şey gözükmedi daha. Herhalde denizlerde yeni bir çoğalma durumu var. Daha önce de dikenli yılan balığı yakalamıştık. O balık 2,5 metre boyundaydı. Böyle bir balığı biz de ilk kez gördük ve çok şaşırdık” şeklinde konuştu ve balığı inceledikten sonra doğal yaşamına devam etmesi için denize geri saldıklarını belirtti.