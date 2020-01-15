Uluslararası danışmanlık şirketi Deloitte, Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerini açıkladı. Facebook iş birliğiyle gerçekleştirdiği ödül töreninde ‘Bulutistan’ adlı girişimü yüzde 9682’lik büyüme oranıyla birincilik ödülünün sahibi oldu.

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nın 2019 sonuçları belli oldu. Son dört senelik net satış gelirlerinde yüzde 9682’lik büyüme oranı yakalayan bulut bilişim hizmeti Bulutistan, Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi olmayı başardı. ABD’li sosyal medya devi Facebook’un iş birliğiyle düzenlenen törende, ikincilik ödülü yüzde 3868’lik büyüme ile REM People’ın olurken, üçüncülük ödülü ise yüzde 2822’lik büyüme gösteren Teknofix’e gitti.

2006 yılından bu yana düzenlenen program kapsamında bu yıl ilk kez ‘Women in Tech’ ödülü de verildi. Facebook ortaklığında dağıtılan ödülde, kadın çalışan sayısı erkek çalışan sayısından fazla olan şirketler kıstas alınıyor. Herhangi bir bankaya tabii olmayan bağımsız ön ödemeli alışveriş kartı Paycell, 'Women in Tech' ödülüne layık görülen ilk şirket oldu. 2018 mali yılı süresince gelirleri 50 milyon euro ve üzeri olan teknoloji şirketlerinin değerlendirildiği ‘Big Stars’ ödülünü ise Aselsan ve Logo Yazılım kazandı.

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nda başarı sağlayan şirketlere ödülleri verildi

Deloitte Türkiye Ortağı ve TMT Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, FAST 50 şirketlerinin Türkiye’de dijital ekosistemin gelişmesinde kilit rol oynadığını ifade etti. “Evrende yaşamın devamlılığını sağlayan en önemli prensip, canlıların genetik şifrelerini durmaksızın dönüştürebiliyor olmasıdır” diyen Aslantaş, “Kurumsal dünyada da bu böyle; sizin gibi teknoloji şirketleri, yeninin peşinden giderek farklı genetik şifreleri buluşturuyor. Bu da toplumu dönüştüren, koşullara adapte eden ve geliştiren yeni şifreler ortaya çıkarıyor” şeklinde konuştu.

Facebook Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Başkan Yardımcısı Derya Matraş ise yükselişte olan şirketleri ödüllendirmeyi hedefleyen Deloitte Teknoloji Fast 50 programını desteklemekten onur duyduklarını söyledi. Facebook olarak, Türkiye’deki her ölçekten işletmenin sınırları aşmaları ve ülkenin dört bir yanındaki kadın işletmecilerin güçlenmeleri için sürekli çalıştıklarını dile getiren Matraş, “Cross-Border’ ve ‘Women in Tech’ özel ödüllerini sunuyor olmak bizim için oldukça değerli. Bu yılın en hızlı büyüyen ilk 50 teknoloji şirketinin, Türkiye'de aynı alanda faaliyet gösteren yüzlerce diğer şirkete ilham olacağını umuyoruz” dedi.