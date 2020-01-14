McKinsey Global Enstitüsü, Türkiye’de gelecek 10 yıla damga vuracak meslekleri açıkladı. Sürdürülebilir enerji uzmanlığı, siber güvenlik uzmanlığı ve yapay zeka destekli sağlık bakım teknisyenliği, geleceğin meslekleri olarak öne çıkıyor.

Tüm dünya, yapay zeka, otomasyon, büyük veri ve robotik teknolojiler etrafında yeniden şekilleniyor. Hemen her sektör, zamana yenik düşmemek için kendini çağın gerekliliklerine uygun bir şekilde modernize ediyor.

McKinsey Global Enstitüsü’ne göre dijital teknolojiler, gelecekteki ekonomik büyümede kilit rol oynayacak. 800 meslek ve 2.000 iş aktivitesini 18 yetkinlik bazında analiz eden ve her bir aktivite için detaylı otomasyon potansiyeli çıkaran enstitü, dünya genelinde mevcut teknolojilerin, işlerin otomasyonla yapılmasını sağlayacak düzeyde olduğunu tespit etti. Türkiye’de ise her 10 meslekten 6’sı, yüzde 30 oranında otomatize edilebilir konumunda.

2030 yılına kadar 8,9 milyon yeni iş alanının çıkacağı tahmin ediliyor:

Araştırmaya göre 2030 yılına kadar Türkiye genelinde ortalama yüzde 20-25 oranında otomasyona geçiş yaşanacak. Bu değişimin beraberinde getireceği ekonomik fayda ve sosyal değişimler ile 3,1 milyon istihdam alanı yaratılacağı öngörülüyor. Raporda, 7,6 milyon işin farklı formlara dönüşeceği ve 2030 yılına kadar 8,9 milyon yeni iş alanının ortaya çıkacağı belirtiliyor.

McKinsey Global Enstitüsü, gelecek 10 yıl içinde tamamı yeni 1,8 milyon iş oluşacağını söylüyor. Dijital hizmet tasarımcıları, sürdürülebilir enerji uzmanları, siber güvenlik uzmanları ve yapay zeka destekli sağlık bakım teknisyenleri, geleceğin meslekleri olarak öne çıkıyor.

Raporda, Türkiye’de işgücünde bulunan 21,1 milyon kişinin yetkinliklerini geliştirmesi gerektiği ifade ediliyor. Otomasyon ve dijitalleşme etkisinin 7,6 milyon çalışan üzerinde daha fazla olması beklenirken, bu grup içerisinde 5,6 milyon kişinin farklı yetkinlikler geliştirerek rolünü değiştirmesi ve 2 milyon kişinin farklı sektörlerde çalışma için yeni yetenekler kazanması gerekecek.

Rapora göre en büyük yetenek gelişimi, yüzde 63 ile teknoloji yetkinliklerinde olacak. Temel yetkinliklerin ve fiziksel yetkinliklerin sırasıyla yüzde 10 ve 8 oranında daha az kullanılmasının öngörüldüğü raporda, sosyal yetkinliklerde yüzde 22 ve ileri seviye bilişsel yetkinliklerde yüzde 7 artış bekleniyor. Rapora göre önümüzdeki 10 yıl içinde öne çıkması beklenen yetkinlikler arasında duygusal zeka, yaratıcılık, yeniden öğrenme, girişimcilik, empati kurma ve ileri veri analizi bulunuyor.