Türkiye'deki büyük internet servis sağlayıcılarından bir tanesi olan TurkNet'te erişim sorunları yaşanıyor. Birkaç saattir yaşanan kesintinin sebebi bilinmezken TurkNet'in internet sitesi ve Online İşlemler menüsüne de ulaşmak mümkün değil. Yetkililer, şu an için herhangi bir açıklama yapmadılar.

Ülkemizde taahhütsüz internet denince akla gelen ilk internet servis sağlayıcılarından bir tanesi olan TurkNet, bir süre önce ülke genelinde yaşanan internet kesintisi ile gündeme gelmişti. Şirket şimdi, yine benzer bir durumdan muzdarip. TurkNet kullanıcıları, birkaç saattir internete erişim sorunları yaşıyorlar ve bu kesintinin sebebi şu an için bilinmiyor.

Kullanıcılar, internet kesintisinin başlamasının ardından yetkililerle temasa geçmek istediler. Ancak sosyal medyada yer alan açıklamalara göre bazı kullanıcılar TurkNet'e erişmekte de ciddi sorunlar yaşıyorlar. Görünüşe göre TurkNet'te genel bir sorun yaşanıyor ve TurkNet'in internet sitesine ve Online İşlemler menüsüne de erişim sağlanamıyor.

İşte TurkNet kullanıcılarından gelen bazı yorumlar

TurkNet ekibinden açıklama gelmedi

Kullanıcılar, yaşadıkları sorunu sosyal medya platformlarında dile getirirken TurkNet yetkililerinden herhangi bir açıklama gelmedi. Sorunun neden kaynaklandığı ve internet erişiminin ne zaman sağlanacağı şu an için bilinmiyor.