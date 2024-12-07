TUSAŞ, Türkiye'nin ilk beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ın afterburner testini gerçekleştirdi. Başarıyla tamamlanan test, efsane görüntülere ev sahipliği yaptı.

Savunma sanayi alanında göğsümüzü kabartan işler yapan Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), millî muharip uçak KAAN ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, KAAN'ın ilk afterburner testinin başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

Türkiye'nin beşinci nesil ilk savaş uçağı olarak tarihe geçen KAAN, sahip olduğu özelliklerle diğer ülkelerin bile dikkatini çekmiş durumda. 2026 yılında uçuşa geçmesi planlanan uçağımız, afterburner testi ile önemli bir kilometre taşını daha geride bırakmış oldu.

"Bir milletin hayallerinin ateşi!"

TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada, "Gecenin karanlığını aydınlatan bu güç sadece bir uçağın değil, bir milletin hayallerinin ateşidir!" ifadesine yer verildi. Afterburner testine ilişkin paylaşılan videoda ise "Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin!" ifadesi kullanıldı. TUSAŞ, KAAN'ın gelecek dönemdeki testlerine ilişkin herhangi bir şey söylemedi.