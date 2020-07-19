Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin gün içerisinde resmi Twitter hesabından yaptığı Milli Muharip Uçak paylaşımı birçok kişiyi heyecanlandırdı. Yapılan paylaşımda, F-16'ların yerini alacak uçakların çalışmalarına büyük bir özveri ve heyecanla devam edildiği belirtildi.

Şimdiye kadar insansız hava aracı Anka, keşif gözetleme uydusu Göktürk, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş ve taarruz ve taktik keşif helikopteri T129 Atak gibi birçok ürün ve hizmeti tasarlayıp geliştiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek Milli Muharip Uçak (MMU) ile ilgili heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Hedefimiz Milli Muharip Uçak!” diyen TUSAŞ, proje için çalışmaların tam gaz devam ettiğini belirtti. Yapılan paylaşımda, “F-16 uçaklarının yerine entegre etmeyi planladığımız MMU projemiz için büyük bir özveri ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin gururu olacak yerli ve modern gücü, gökyüzüne taşımak için sabırsızlanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Milli Muharip Uçak nedir?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi ile Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanıyor.

Yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknolojik alanlardaki çalışmalar sonucunda Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yerini almayı hedefliyor.

Türk Hava Komutanlığı’nın envanterine girmesi planlanan F-35A uçaklarıyla birlikte görev yapması planlanan MMU’nun, 2070’li yıllara kadar Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alması ön görülüyor.

Kanat açıklığı 14 metre, uzunluğu 21 metre, yüksekliği ise 6 metre olan MMU’nun, hem hava-kara hem de hava-hava muharebelerinin gereksinimlerini karşılayabilecek üstün kabiliyetlerle üretildiği belirtiliyor.

Sizler de Milli Muharip Uçak hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buradaki bağlantıya tıklayabilir, TUSAŞ’ın resmi web sitesinde yer alan Milli Muharip Uçak Projesi’ne daha yakından göz atabilirsiniz.